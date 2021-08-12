Navio isolado por Covid-19 desde o fim de julho já pode deixar o ES

Após a publicação da matéria, o navio Robert Maersk desatracou do Porto de Vitória no final da tarde e começou a navegação.

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Quando o navio chegou ao Espírito Santo, os dois tripulantes que atualmente estão internados passaram mal, com sintomas da Covid-19. Consequentemente, todos os 22 membros da tripulação foram testados, dos quais 11 testaram positivo para a doença. O navio, então, ficou isolado, em quarentena.