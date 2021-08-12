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Robert Maersk

Navio isolado por Covid-19 desde o fim de julho já pode deixar o ES

Dois dos tripulantes que testaram positivo continuam internados, mas os demais testaram negativo para doença; embarcação sairá de Vitória nesta quinta-feira (12)

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 16:34

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

12 ago 2021 às 16:34
Navio Robert Maersk
O navio de bandeira dinamarquesa Robert Maersk foi isolado depois que 11 tripulantes testaram positivo para Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Atualização

12/08/2021 - 5:25
Após a publicação da matéria, o navio Robert Maersk desatracou do Porto de Vitória no final da tarde e começou a navegação.
Depois de duas semanas isolado devido a casos da Covid-19, o navio Robert Maersk recebeu autorização para deixar o Porto de Vitória e seguiu viagem nesta quinta-feira (12). A liberação ocorreu após todos os tripulantes que estão na embarcação dinamarquesa testarem negativo para a doença.
Navio que ficou em quarentena deixa o Porto de Vitória mas dois tripulantes permanecem internados
Segundo informações passadas pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), o navio sairia às 16h51. "Os testes foram realizados na última terça-feira (10), e a autorização às atividades operacionais foi dada nesta quinta-feira (12) pela vigilância sanitária e referendada pela Capitania dos Portos", esclareceu.

11 tripulantes

do navio testaram positivo para a Covid-19, no dia 28 de julho
Nas primeiras testagens feitas nesta semana, um resultado foi inconclusivo e outro ainda apontava a contaminação pelo novo coronavírus, que poderia ser um resquício do quadro infeccioso. Em novos testes realizados nessa quarta-feira (11), último dia da quarentena, os tripulantes testaram negativo.
Vale lembrar que, de todos os ocupantes que tiveram a Covid-19, dois precisaram ser hospitalizados ainda no final de julho, pouco após chegarem ao Espírito Santo. Ambos continuam internados, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O estado de saúde deles não foi divulgado.

SURTO DE COVID-19 EM NAVIO: RELEMBRE O CASO

O navio Robert Maersk atracou no Cais de Paul, em Vila Velha, em 26 de julho. A embarcação havia saído do Porto de Santos, no Estado de São Paulo, com mais de 20 mil toneladas de óleo diesel. Apesar da bandeira estrangeira, ela é fretada por uma empresa brasileira para fazer o transporte.

Navio Robert Maersk

Quando o navio chegou ao Espírito Santo, os dois tripulantes que atualmente estão internados passaram mal, com sintomas da Covid-19. Consequentemente, todos os 22 membros da tripulação foram testados, dos quais 11 testaram positivo para a doença. O navio, então, ficou isolado, em quarentena.
Apesar do surto, a embarcação pôde descarregar o combustível, já que todo o procedimento é feito de forma mecanizada, sem contato entre pessoas. Após o serviço e a pedido da Codesa, o navio dinamarquês foi deslocado para o cais comercial de Vitória, onde permaneceu até esta quinta-feira (12).

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