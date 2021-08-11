15 cidades não registraram mortes por Covid em julho no ES

Todas as quinze cidades, com exceção de Atílio Vivácqua, que registrou uma morte no dia 5 de agosto, continuaram sem registrar óbitos até o dia 9 deste mês.

Os dados mostram também que seis dessas 15 cidades estão há dois meses sem mortes pela doença:

Para Pablo Lira, os índices são resultados da vacinação e da gestão de risco da pandemia feita pelo governo do Estado.

"Isso demonstra os resultados da gestão de risco aqui no Estado e também o avanço da vacinação. Hoje, estamos entre os quatro Estados que mais completa a vacinação. Todo o trabalho de gestão de risco da pandemia está permitindo esses municípios ficarem sem registrar óbitos", salienta.