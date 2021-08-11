15 cidades não registraram mortes por Covid em julho no ES

Quinze cidades do Espírito Santo não registraram mortes por Covid-19 em julho, catorze delas continuaram sem registrar óbitos até o dia 9 de agosto e seis não têm mortes pela doença há mais de dois meses. Os dados foram obtidos com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e extraídos do Painel Covid-19 nesta quarta-feira (11). Para o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto, Pablo Lira, o resultado se deve ao avanço da vacinação e à gestão de risco da pandemia no Estado.
As 15 cidades sem mortes pelo novo coronavírus em julho, segundo o Painel Covid-19 :
- Mucurici
- Marilândia
- Iconha
- São Roque do Canaã
- Brejetuba
- Jerônimo Monteiro
- Alfredo Chaves
- Fundão
- Pancas
- Ponto Belo
- Alto Rio Novo
- Atílio Vivácqua
- Santa Leopoldina
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
Todas as quinze cidades, com exceção de Atílio Vivácqua, que registrou uma morte no dia 5 de agosto, continuaram sem registrar óbitos até o dia 9 deste mês.
Os dados mostram também que seis dessas 15 cidades estão há dois meses sem mortes pela doença:
- Mucurici
- Marilândia
- Iconha
- São Roque do Canaã
- Brejetuba
- Jerônimo Monteiro
MUCURICI: QUATRO MESES SEM MORTES
A cidade capixaba que está há mais tempo sem registrar mortes por Covid-19 é a pequena Mucurici, no Norte do Estado, com população estimada em quase 5,5 mil habitantes. O último óbito ocorreu no dia 6 de abril de 2021, totalizando mais de quatro meses.
RESULTADO
Para Pablo Lira, os índices são resultados da vacinação e da gestão de risco da pandemia feita pelo governo do Estado.
"Isso demonstra os resultados da gestão de risco aqui no Estado e também o avanço da vacinação. Hoje, estamos entre os quatro Estados que mais completa a vacinação. Todo o trabalho de gestão de risco da pandemia está permitindo esses municípios ficarem sem registrar óbitos", salienta.