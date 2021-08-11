Covid: Conceição da Barra começa a vacinar a partir de 20 anos

O município de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, começa nesta quarta-feira (11) a vacinação contra a Covid-19 do público a partir de 20 anos. A aplicação das doses ocorre das 7h às 16h30 em todas as nove unidades de saúde da sede e do interior.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os moradores devem procurar a unidade de saúde mais próxima de casa para receber a vacina.
A secretaria ressalta ainda que é necessário levar o Cartão do SUS, o cartão de vacinas e um documento oficial com foto.
VACINAÇÃO EM CONCEIÇÃO DA BARRA
Segundo dados do Painel de Vacinação, do governo do Estado, Conceição da Barra já aplicou 19.099 doses das vacinas contra a Covid-19, sendo 12.965 como primeira dose, 5.356 como segunda e 778 doses únicas.