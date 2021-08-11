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Covid: Conceição da Barra começa a vacinar a partir de 20 anos

É necessário buscar a unidade de saúde mais próxima do bairro. A aplicação das doses ocorre das 7h às 16h30 em nove locais da sede e do interior

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 09:00

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 ago 2021 às 09:00
Vacinas
Frascos das vacinas Coronavac, Astrazeneca, e Pfizer-BioNTech Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, começa nesta quarta-feira (11) a vacinação contra a Covid-19 do público a partir de 20 anos. A aplicação das doses ocorre das 7h às 16h30 em todas as nove unidades de saúde da sede e do interior.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os moradores devem procurar a unidade de saúde mais próxima de casa para receber a vacina.
A secretaria ressalta ainda que é necessário levar o Cartão do SUS, o cartão de vacinas e um documento oficial com foto.

VACINAÇÃO EM CONCEIÇÃO DA BARRA

Segundo dados do Painel de Vacinação, do governo do Estado, Conceição da Barra já aplicou 19.099 doses das vacinas contra a Covid-19, sendo 12.965 como primeira dose, 5.356 como segunda e 778 doses únicas.

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