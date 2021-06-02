Em risco alto, Conceição da Barra fecha praias, rios e lagos

A Prefeitura de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, decidiu, no início da noite de terça-feira (1º), fechar praias, rios e lagos do município para conter o avanço da Covid-19. A medida entrou em vigor nesta terça e vale enquanto "perdurar o risco alto".
Com a decisão, todas as sete praias, incluindo a de Itaúnas, estarão fechadas para turistas e visitantes no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (3), e durante todo o fim de semana.
Isso porque, ainda que o município volte ao risco moderado, um novo Mapa de Risco só passa a vigorar no início da próxima semana, ou seja, na segunda-feira (7).
Segundo a prefeitura, haverá fiscalização volante, fitas e placas sinalizando os locais interditados.
No último Mapa, divulgado pelo governo do Estado na semana passada, Conceição da Barra foi classificada em risco alto.
Com informações do G1/ES