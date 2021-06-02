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Em risco alto, Conceição da Barra fecha praias, rios e lagos

Medida vale enquanto "perdurar o risco alto". Segundo o decreto, todas as praias estarão fechadas no feriado de Corpus Christi e no fim de semana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 jun 2021 às 07:48

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 07:48

iConceição da Barra
Itaúnas, Conceição da Barra Crédito: Leonardo Merçon
A Prefeitura de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, decidiu, no início da noite de terça-feira (1º), fechar praias, rios e lagos do município para conter o avanço da Covid-19. A medida entrou em vigor nesta terça e vale enquanto "perdurar o risco alto".
Com a decisão, todas as sete praias, incluindo a de Itaúnas, estarão fechadas para turistas e visitantes no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (3), e durante todo o fim de semana.
Isso porque, ainda que o município volte ao risco moderado, um novo Mapa de Risco só passa a vigorar no início da próxima semana, ou seja, na segunda-feira (7). 
Segundo a prefeitura, haverá fiscalização volante, fitas e placas sinalizando os locais interditados.
No último Mapa, divulgado pelo governo do Estado na semana passada, Conceição da Barra foi classificada em risco alto. 
56º Mapa de Risco da Covid-19
56º Mapa de Risco da Covid Crédito: Divulgação/Governo do ES
Com informações do G1/ES

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