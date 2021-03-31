Conceição da Barra inicia vacinação contra Covid em quilombolas

Os quilombolas estão entre os grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) para receberem a vacina contra a Covid-19. De acordo com o PNI, devem receber a vacina, de forma prioritária, os idosos acima dos 75 anos, trabalhadores da saúde, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Cabe aos Estados e aos municípios estabelecerem as prioridades dentro das orientações do Ministério da Saúde, visto que, ainda não há vacinas para todos.