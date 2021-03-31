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Norte do ES

Conceição da Barra inicia vacinação contra Covid em quilombolas

A imunização começou na manhã desta quarta-feira (31). As doses também serão aplicadas na próxima segunda-feira (4); 1,2 mil quilombolas serão vacinados

Publicado em 31 de Março de 2021 às 12:32

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

31 mar 2021 às 12:32
A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje (25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral. Hoje serão vacinados os idosos com 82 anos.
Vacinação  Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, iniciou na manhã desta quarta-feira (31) a vacinação contra a Covid-19 dos povos quilombolas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é vacinar  1,2 mil quilombolas. A aplicação dos imunizantes foi dividida entre os quilombos da região. Saiba abaixo quais são os locais.

CRONOGRAMA E LOCAIS DE VACINAÇÃO

Quarta-feira (31/03 - 7h3): São Domingos - sede da associação; Angelim II - associação; Linharinho - comunidade; Roda D'Água - comunidade; Porto Grande - comunidade

Quarta-feira (31/03 - 13h): Angelim Disa - Quintal de Chapoca; Angelim I - comunidade; Angelim III - igreja católica; Córrego do Alexandre - comunidade; Morro da Onça - comunidade; Coxi - comunidade; Córrego do Sertão - comunidade

Quarta-feira (31/03 - 14h30): Córrego do Macuco - comunidade

Segunda-feira (05/04 - 07h30): Coxi - comunidade; Córrego do Sertão - comunidade
Quilombo de Linharinho, em Itaúnas, distrito de Conceição da Barra Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra

QUILOMBOLAS FAZEM PARTE DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS

Os quilombolas estão entre os grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) para receberem a vacina contra a Covid-19. De acordo com o PNI, devem receber a vacina, de forma prioritária, os idosos acima dos 75 anos, trabalhadores da saúde, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Cabe aos Estados e aos municípios estabelecerem as prioridades dentro das orientações do Ministério da Saúde, visto que, ainda não há vacinas para todos.

CORONAVÍRUS EM CONCEIÇÃO DA BARRA

Segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Conceição da Barra registrou até o momento 906 casos confirmados da doença, 826 casos curados e 37 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 4,1%, acima da taxa estadual que está em 2,0%. De acordo com a Prefeitura de Conceição da Barra, o município já imunizou 1.737 pessoas.

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