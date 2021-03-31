Conceição da Barra inicia vacinação contra Covid em quilombolas

Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, iniciou na manhã desta quarta-feira (31) a vacinação contra a Covid-19 dos povos quilombolas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é vacinar 1,2 mil quilombolas. A aplicação dos imunizantes foi dividida entre os quilombos da região. Saiba abaixo quais são os locais.
CRONOGRAMA E LOCAIS DE VACINAÇÃO
Quarta-feira (31/03 - 7h3): São Domingos - sede da associação; Angelim II - associação; Linharinho - comunidade; Roda D'Água - comunidade; Porto Grande - comunidade
Quarta-feira (31/03 - 13h): Angelim Disa - Quintal de Chapoca; Angelim I - comunidade; Angelim III - igreja católica; Córrego do Alexandre - comunidade; Morro da Onça - comunidade; Coxi - comunidade; Córrego do Sertão - comunidade
Quarta-feira (31/03 - 14h30): Córrego do Macuco - comunidade
Segunda-feira (05/04 - 07h30): Coxi - comunidade; Córrego do Sertão - comunidade
Quarta-feira (31/03 - 13h): Angelim Disa - Quintal de Chapoca; Angelim I - comunidade; Angelim III - igreja católica; Córrego do Alexandre - comunidade; Morro da Onça - comunidade; Coxi - comunidade; Córrego do Sertão - comunidade
Quarta-feira (31/03 - 14h30): Córrego do Macuco - comunidade
Segunda-feira (05/04 - 07h30): Coxi - comunidade; Córrego do Sertão - comunidade
QUILOMBOLAS FAZEM PARTE DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS
Os quilombolas estão entre os grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) para receberem a vacina contra a Covid-19. De acordo com o PNI, devem receber a vacina, de forma prioritária, os idosos acima dos 75 anos, trabalhadores da saúde, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Cabe aos Estados e aos municípios estabelecerem as prioridades dentro das orientações do Ministério da Saúde, visto que, ainda não há vacinas para todos.
CORONAVÍRUS EM CONCEIÇÃO DA BARRA
Segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Conceição da Barra registrou até o momento 906 casos confirmados da doença, 826 casos curados e 37 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 4,1%, acima da taxa estadual que está em 2,0%. De acordo com a Prefeitura de Conceição da Barra, o município já imunizou 1.737 pessoas.