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Jovem de 23 anos morre afogado em Conceição da Barra

A ocorrência  foi no domingo (14), mas o corpo de Vinícius Santos Galdino foi encontrado nesta segunda-feira (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2021 às 19:44

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 19:44

Jovem morreu afogadfo em
Vinícius Santos Galdino morava em Pedro Canário Crédito: Acervo Pessoal
Um jovem de 23 anos morreu afogado em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. A ocorrência foi no domingo (14), mas o corpo de Vinícius Santos Galdino foi encontrado nesta segunda-feira (15). O afogamento foi na região do Rio Itaúnas. 
Para a Polícia Militar, o padrasto de Vinícius disse que ele se afogou depois de prender o pé em uma rede de pesca. Após o acidente, buscas foram feitas no local, mas a vítima não foi encontrada. Na manhã desta segunda, os militares retomaram os trabalhos e acharam o corpo a 1,5km de onde havia desaparecido.
O corpo de Vinícius foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e liberado por parentes no início da noite. Os familiares disseram que ele morava em Pedro Canário, também no Norte do Estado, e estava pela primeira vez no litoral de Conceição da Barra.

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