Jovem de 23 anos morre afogado em Conceição da Barra

Um jovem de 23 anos morreu afogado em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. A ocorrência foi no domingo (14), mas o corpo de Vinícius Santos Galdino foi encontrado nesta segunda-feira (15). O afogamento foi na região do Rio Itaúnas.
Para a Polícia Militar, o padrasto de Vinícius disse que ele se afogou depois de prender o pé em uma rede de pesca. Após o acidente, buscas foram feitas no local, mas a vítima não foi encontrada. Na manhã desta segunda, os militares retomaram os trabalhos e acharam o corpo a 1,5km de onde havia desaparecido.
O corpo de Vinícius foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e liberado por parentes no início da noite. Os familiares disseram que ele morava em Pedro Canário, também no Norte do Estado, e estava pela primeira vez no litoral de Conceição da Barra.