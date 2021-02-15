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Dois casais se perderam ao fazer uma trilha no Morro do Aricanga, em Aracruz , Norte do Espírito Santo, no domingo (14). O Corpo de Bombeiros foi acionado e um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi utilizado para resgatar parte do grupo.

As vítimas pediram socorro aos bombeiros no final da tarde e chegaram a enviar uma localização aproximada por aplicativo de mensagens, mas o celular ficou sem bateria. Os militares foram à região e pediram apoio ao Notaer.

Casais se perdem em trilha e são resgatados por helicóptero em Aracruz Crédito: Notaer | Reprodução

Após alguns minutos de sobrevoo, os agentes que estavam no helicóptero conseguiram visualizar as vítimas perdidas na mata. Os militares fizeram a montagem de um cesto para o resgate. As duas pessoas mais debilitadas foram retiradas do local. Como já estava anoitecendo, os trabalhos tiveram que seguir por terra.

Com as coordenadas passadas pela tripulação, os bombeiros conseguiram entrar na mata, já no período noturno, e resgatar as outras duas vítimas.