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São Mateus

Carnaval na pandemia: Guriri tem aglomeração nas ruas pelo segundo dia

Foliões atiraram garrafas em policiais que dispersavam grupo na noite de sábado (13), no balneário. Uma pessoa foi detida
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

14 fev 2021 às 17:22

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 17:22

Covid-19: foliões se aglomeram nas ruas de Guriri no sábado de carnaval
Covid-19: foliões se aglomeram nas ruas de Guriri no sábado de carnaval Crédito: Gurisat/ divulgação 
Mesmo com um decreto municipal que proíbe eventos com aglomeração e carros de som durante o feriado de carnaval, como forma de evitar a propagação do coronavírus, foliões lotaram as ruas do balneário de Guriri, em São Mateus, entre a noite deste sábado e a madrugada deste domingo (14). É a segunda noite seguida que os frequentadores sem máscaras desrespeitaram o distanciamento social. 
Segundo a Polícia Militar (PM), policiais foram às ruas de Guriri para realizar a dispersão dos grupos que usavam equipamentos de som, causando aglomeração. Durante a intervenção, os frequentadores atiraram garrafas em direção aos militares. Um dos envolvidos foi identificado, detido e conduzido para a Delegacia Regional de São Mateus.

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De acordo com a PM, essa é a segunda noite consecutiva que o local registra aglomeração de foliões. Entre a noite de sexta-feira (12) para sábado (13), aproximadamente 300 pessoas lotaram uma das ruas do balneário. As pessoas foram dispersadas e ninguém foi detido.
O secretário de Saúde do município, Henrique Follador, afirmou que a administração municipal tomou medidas para que isso fosse evitado. “As polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, fiscalização de postura e vigilância sanitária atuaram em conjunto e as regras estabelecidas no decreto foram atendidas. Sobre as aglomerações nas ruas, foram feitas orientações para dispersão dentro dos protocolos estabelecidos pela segurança pública estadual”, afirmou.
O secretário ainda lamentou as aglomerações nas ruas de Guriri. “A população insiste em banalizar e não apoiar todas as medidas e protocolos sanitários no sentido de se evitar a contaminação e a transmissão da Covid-19. Infelizmente vem se desdobrando cenários tristes para nós profissionais de Saúde e familiares de pessoas que contraíram a doença e acabam morrendo. A população deveria ser solidária com essas famílias e se preocupar com os exemplos diários de dramas que os jornais mostram”, lamentou.

DECRETO MUNICIPAL PROIBE AGLOMERAÇÕES NO CARNAVAL

Prefeitura de São Mateus publicou no dia 5 de fevereiro um decreto com medidas para a prevenção do novo coronavírus no período de Carnaval. Dentre as principais medidas, está a proibição de eventos com aglomeração, música ao vivo em bares, restaurantes e casas de shows e som mecânico em carros, tanto nas ruas quanto nas praias.
O decreto proíbe também que veículos permaneçam estacionados nas vias mais movimentadas de acesso às praias nos horários de fechamento estabelecidos pela Secretaria de Defesa Social.

Arquivos & Anexos

Decreto estabelece regras para o carnaval em São Mateus

A Prefeitura de São Mateus publicou no dia 5 de fevereiro um decreto com medidas para a prevenção do novo coronavírus no período de Carnaval.
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Também não é permitido som nas residências em níveis de intensidade acima de 55 decibéis durante o dia e acima de 50 decibéis à noite. De acordo com o documento, as regras vão até o domingo após o Carnaval, dia 21 de fevereiro.

CORONAVÍRUS EM SÃO MATEUS

Segundo dados do Painel Covid-19, São Mateus contabilizava 153 óbitos e 6.817 casos do novo coronavírus. Ainda de acordo com o sistema, Guriri é o bairro que lidera os casos, com 1.273. O munícipio está em risco moderado de contaminação da doença, de acordo com a atualização mais recente do Mapa de Risco. 

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