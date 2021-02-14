Carnaval na pandemia: Guriri tem aglomeração nas ruas pelo segundo dia

Covid-19: foliões se aglomeram nas ruas de Guriri no sábado de carnaval Crédito: Gurisat/ divulgação

Mesmo com um decreto municipal que proíbe eventos com aglomeração e carros de som durante o feriado de carnaval, como forma de evitar a propagação do coronavírus , foliões lotaram as ruas do balneário de Guriri, em São Mateus , entre a noite deste sábado e a madrugada deste domingo (14). É a segunda noite seguida que os frequentadores sem máscaras desrespeitaram o distanciamento social.

Segundo a Polícia Militar (PM), policiais foram às ruas de Guriri para realizar a dispersão dos grupos que usavam equipamentos de som, causando aglomeração. Durante a intervenção, os frequentadores atiraram garrafas em direção aos militares. Um dos envolvidos foi identificado, detido e conduzido para a Delegacia Regional de São Mateus.

De acordo com a PM, essa é a segunda noite consecutiva que o local registra aglomeração de foliões. Entre a noite de sexta-feira (12) para sábado (13), aproximadamente 300 pessoas lotaram uma das ruas do balneário. As pessoas foram dispersadas e ninguém foi detido.

O secretário de Saúde do município, Henrique Follador, afirmou que a administração municipal tomou medidas para que isso fosse evitado. “As polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, fiscalização de postura e vigilância sanitária atuaram em conjunto e as regras estabelecidas no decreto foram atendidas. Sobre as aglomerações nas ruas, foram feitas orientações para dispersão dentro dos protocolos estabelecidos pela segurança pública estadual”, afirmou.

O secretário ainda lamentou as aglomerações nas ruas de Guriri. “A população insiste em banalizar e não apoiar todas as medidas e protocolos sanitários no sentido de se evitar a contaminação e a transmissão da Covid-19. Infelizmente vem se desdobrando cenários tristes para nós profissionais de Saúde e familiares de pessoas que contraíram a doença e acabam morrendo. A população deveria ser solidária com essas famílias e se preocupar com os exemplos diários de dramas que os jornais mostram”, lamentou.

DECRETO MUNICIPAL PROIBE AGLOMERAÇÕES NO CARNAVAL

O decreto proíbe também que veículos permaneçam estacionados nas vias mais movimentadas de acesso às praias nos horários de fechamento estabelecidos pela Secretaria de Defesa Social.

Arquivos & Anexos Decreto estabelece regras para o carnaval em São Mateus A Prefeitura de São Mateus publicou no dia 5 de fevereiro um decreto com medidas para a prevenção do novo coronavírus no período de Carnaval. Tamanho do arquivo: 946kb Baixar

Também não é permitido som nas residências em níveis de intensidade acima de 55 decibéis durante o dia e acima de 50 decibéis à noite. De acordo com o documento, as regras vão até o domingo após o Carnaval, dia 21 de fevereiro.

CORONAVÍRUS EM SÃO MATEUS