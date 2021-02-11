Carnaval: São Mateus proíbe trios, blocos e até caixa de som na praia

Eventos e atividades que possam gerar aglomerações (shows - incluído os pirotécnicos, feiras, comícios, passeatas, blocos de carnaval e afins, ainda que previamente autorizados e independente do número de pessoas);



Restrição do atendimento presencial em bares e restaurantes que organizam eventos mediante cobrança prévia de ingressos ou de valores para reservas de mesa, sem prejuízo de funcionarem por meio de delivery ou retirada no balcão;



Proibição no âmbito da Administração Pública Municipal de realizar quaisquer despesas, repasses ou assunção de dívidas na realização de eventos com finalidades Carnavalescas;

Veículos com utilização de equipamento fixo ou móvel que reproduza ou amplifique o som em vias públicas;

Utilizar equipamento fixo ou móvel em residências, que reproduza ou amplifique o som em níveis de intensidade acima de 55dB (A) no horário diurno e 50dB (A) no horário noturno;

Uso de caixa de som nas praias;

Música ao vivo ou por equipamento de som nos bares e restaurantes;