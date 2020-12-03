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Investigação

Três pessoas são presas por exercício ilegal da Medicina em Conceição da Barra

A Polícia Civil realizou nesta quarta-feira (2) uma operação para verificar denúncias de possível exercício ilegal da medicina, ocorridas na associação dos pescadores de Conceição da Barra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 12:59

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 12:59

Três pessoas foram presas após a observação de vários aparelhos oftalmológicos e a existência de um optometrista no local, que realizava, ilegalmente, consultas oftalmológicas
Três pessoas foram presas após a observação de vários aparelhos oftalmológicos e a existência de um optometrista no local, que realizava, ilegalmente, consultas oftalmológicas Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Três pessoas foram presas por exercício ilegal da medicina e associação criminosa em Conceição da Barra. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, realizou nesta quarta-feira (2) uma operação para verificar denúncias de possível exercício ilegal da medicina, ocorridas na associação de pescadores de Conceição da Barra.
Segundo o delegado Isaac Gagno, três pessoas foram conduzidas à Delegacia de Conceição da Barra. "Após a observação de vários aparelhos oftalmológicos e a existência de um optometrista no local, que realizava, ilegalmente, consultas oftalmológicas, bem como existência de algumas receitas oftalmológicas, assinadas pelo indigitado optometrista", contou.

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Os conduzidos, de 22 e 27 anos, foram autuados em flagrante por associação criminosa e foram liberados para responder em liberdade provisória, após o pagamento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. Outro suspeito de 37 anos foi autuado em flagrante por exercício ilegal da medicina e associação criminosa, artigos 282 e 288 do Código Penal, respectivamente. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

Três pessoas são presas por exercício ilegal da Medicina em Conceição da Barra

"As investigações continuam e terão outros desdobramentos, como oitivas de testemunhas, requisições de documentos e possíveis buscas e apreensões. Destacamos a importância da denúncia feita pela comunidade. Caso tenha informações, a pessoa pode denunciar pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações fornecidas serão apuradas, informou o delegado Isaac Gagno.

Atualização

03/12/2020 - 2:29
Foram inseridas na reportagem fotos da operação divulgadas pela Polícia Civil.

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