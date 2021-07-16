Mulher é encontrada morta com fio no pescoço em Conceição da Barra

O caso é investigado na Delegacia Regional de São Mateus Crédito: TV Gazeta Norte

Uma mulher foi encontrada morta com um fio de telefone amarrado ao pescoço em um mangue de Conceição da Barra , no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (16). A vítima estava pendurada em uma árvore.

Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local encontrou o suspeito do crime sendo agredido por cerca de 20 pessoas. Elas gritavam que ele havia matado a vítima, que já estava morta no mangue, no bairro Santo Antônio.

A polícia afirmou ainda que o marido da vítima esteve no local e relatou que, na noite desta quinta-feira (15), o suspeito de ter cometido o crime e outro homem foram até a sua casa e jogaram um rojão na residência e o agrediram com um pedaço de madeira, fugindo em seguida.

O marido da mulher contou ainda que voltou para casa no fim da madrugada e não encontrou sua esposa. Ao sair para procurá-la, soube que ela estava morta no mangue. O suspeito do crime foi socorrido por uma ambulância local e, após receber atendimento médico no Hospital Estadual Roberto Silvares, foi encaminhado para a Delegacia de São Mateus.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra.