Covid-19: mais de 12 mil vidas perdidas no ES Crédito: Alex Green/Pexels - Arte A Gazeta

Com 13 vidas interrompidas nas últimas 24 horas, o Espírito Santo ultrapassou, nesta terça-feira (10), a marca de 12 mil mortos pelo novo coronavírus , desde o início da pandemia. No total, já são 12.006. Além da triste marca, as estatísticas apontam, por outro lado, para uma redução no ritmo de óbitos diários.

Contudo, foi preciso pouco mais que o dobro deste tempo, isto é, cerca de dois meses, para que a quantidade saltasse de 11 mil a 12 mil. Ainda é difícil prever quando as mortes causadas pela doença não serão recorrentes, entretanto, especialistas apontam que o cenário é de otimismo.

Your browser does not support the audio element. ES chega a 12 mil mortos por Covid-19 - ritmo de óbitos diários cai

Na contagem de cada mil mortes, todos os piores momentos foram registrados neste ano: de 7 mil para 8 mil, foram 16 dias; de 8 mil para 9 mil, foram 14 dias; de 9 mil para 10 mil, 19 dias; de 10 mil para 11 mil, 27 dias. Agora, o intervalo foi de 64 dias.

O número de casos diários ainda é variável, entretanto, em geral, segue uma tendência de queda desde a segunda semana de junho.

Your browser does not support the video tag.

Conforme pontuou o membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) e professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , Etereldes Gonçalves, este é o segundo maior intervalo observado desde o início da pandemia, perdendo apenas para o salto entre 3 mil e 4 mil mortes, que levou 86 dias, entre 21 de agosto e 15 de novembro de 2020.

“Já chegamos a ter uma distribuição de óbitos bem mais crítica, chegando a alcançar dois mil óbitos em um período de um mês. E agora, para alcançar mil óbitos, o intervalo foi bem maior, graças a uma série de fatores.’

Ele observa, por exemplo, que, a esta altura, mais pessoas já tiveram contato com o vírus, que infectou um total de 548.106 capixabas desde o início da pandemia.

Para o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, a marca demonstra uma sensação que já é observada entre os profissionais da saúde: a de que menos pessoas estão morrendo pela Covid-19. Ainda assim, ele alerta que, com novas variantes sendo descobertas, não é hora de abaixar a guarda.

"A gente nota que os hospitais estão mais vazios, que alguns centros de tratamento intensivos estão sendo fechados e fica nítido que a doença está matando menos. Isso é um resultado, principalmente, por conta da vacinação que está atingindo um número maior de pessoas, ainda mais aqueles que tem comorbidades e correm mais riscos. No entanto, a variante Delta está no Estado, é preciso ter muito cuidado, porque ela é mais transmissível que as outras e pode gerar novos aumentos de casos. Acho que ainda é hora de manter o distanciamento e as medidas restritivas, até vermos como essa variante vai se comportar", analisa o médico.

2.072.619 pessoas no Estado. Outras 952.227 estão com a imunização completa, após receberem o reforço, ou porque receberam a vacina de dose única. A vacinação contra a Covid-19 tem ganhado ritmo e, até o momento, pelo menos a primeira dose já foi aplicada emOutras, após receberem o reforço, ou porque receberam a vacina de dose única.