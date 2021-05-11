Covid-19: ES atinge a marca de 10 mil mortes e passa de 451 mil casos

O Espírito Santo chegou a 10.013 mortes por conta da Covid-19 Crédito: Geraldo Neto/A Gazeta

50 mortes foram registradas no 10.013 vidas levadas pela doença. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Maisforam registradas no Espírito Santo nesta terça-feira-feira (11). Com isso, o Estado supera a barreira dos 10 mil óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, agora sãovidas levadas pela doença. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Em sua conta oficial no Twitter, o governador Renato Casagrande (PSB) lamentou o número de óbitos por conta da doença no território capixaba.

10 mil óbitos por COVID no ES. A triste marca atingida hoje registra perdas prematuras de vidas. Pessoas que perderam a luta para uma doença evitável. Que possamos usar esse momento para refletir sobre a nossa responsabilidade nessa guerra. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 11, 2021

Além da atualização no número de mortes, nas últimas 24 horas também foram identificados 1.783 novos casos, chegando a 451.485 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 57.526. Vila Velha aparece em segundo, com 55.667 confirmações da doença, seguido por Vitória (48.592) e Cariacica (35.351).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.326 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.782), em Vila Velha.

Até esta terça-feira (11), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 425.875, sendo 1.576 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.