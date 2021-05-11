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Pandemia

Covid-19: ES atinge a marca de 10 mil mortes e passa de 451 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), são contabilizados 10.013 óbitos pelo coronavírus no Estado

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 17:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2021 às 17:00
Dez mil mortes covid-19
O Espírito Santo chegou a 10.013 mortes por conta da Covid-19 Crédito: Geraldo Neto/A Gazeta
Mais 50 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta terça-feira-feira (11). Com isso, o Estado supera a barreira dos 10 mil óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, agora são 10.013 vidas levadas pela doença. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Em sua conta oficial no Twitter, o governador Renato Casagrande (PSB) lamentou o número de óbitos por conta da doença no território capixaba.
Além da atualização no número de mortes, nas últimas 24 horas também foram identificados 1.783 novos casos, chegando a 451.485  pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 57.526. Vila Velha aparece em segundo, com 55.667 confirmações da doença, seguido por Vitória (48.592) e Cariacica (35.351). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.326 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.782), em Vila Velha. 
Até esta terça-feira (11), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 425.875, sendo 1.576 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 744.904 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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