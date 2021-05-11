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Agendamento

Vitória muda regra e quem espera 2ª dose de Coronavac vai precisar agendar

A primeira orientação da prefeitura era que as pessoas procurassem as unidades de saúde. A partir desta terça-feira (11) o agendamento voltará ser on-line

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 15:19

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

11 mai 2021 às 15:19
Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município
Dezenas de cidades capixabas foram obrigadas a paralisar a aplicação da segunda dose da Coronavac Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
Vitória muda regra e quem espera 2ª dose de Coronavac vai precisar agendar
O público que aguarda a segunda dose da Coronavac, imunizante contra a Covid-19, em Vitória, não deve mais procurar as unidades de saúde para fazer o agendamento. A partir desta terça-feira (11), a prefeitura decidiu que vai entrar em contato com as pessoas que estão cadastradas na lista por meio de ligação. E quem não conseguiu colocar seu nome na lista deve fazer o agendamento on-line, assim que este estiver disponível, o que acontecerá de acordo com a chegada de novas remessas do imunizante à Capital.
A primeira orientação da prefeitura, após a chegada das doses da Coronavac no último sábado (08),  era que as pessoas procurassem as unidades de saúde para informar sobre o atraso da segunda dose e fazer o cadastro. Com o grande número de pessoas e longas filas, a prefeitura mudou o planejamento.

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Em entrevista à rádio CBN Vitória, a secretária municipal de saúde Thais Cohen, informou que o Ministério da Saúde enviou 2.190 vacinas para a Capital, mas devido a grande procura o número esgotou, desta forma o público não deve procurar as unidades de saúde para cadastramento e agendamento.
“Num primeiro momento, estávamos fazendo essa busca e no dia de ontem tomou uma proporção maior e tivemos uma procura significativa nas unidades, agora já temos uma lista de espera para execução dessa semana”, pontuou Thais.

QUEM SERÁ VACINADO?

Thais Cohen, destacou que a ordem de vacinação será de acordo com o cadastramento realizado nas unidades. Além disso, a secretária esclareceu que a prioridade será para os idosos que têm o intervalo maior desde a primeira aplicação.  “A população pode aguardar que um funcionário da saúde vai entrar em contato por ligação pelo número de telefone que a pessoa deixou no cadastro. A partir disso, ela vai até a unidade de saúde informada pelo agente de saúde e receberá a segunda dose”, completou.

NOVAS DOSES

Ainda em entrevista à rádio CBN Vitória, a secretária de saúde Thais Cohen afirmou que a previsão para a chegada de novas doses é para esta semana. Somente com a chegada de uma nova remessa de imunizantes será possível realizar o agendamento. “A previsão do Ministério da Saúde é de que a partir do dia 15 de maio chegue uma nova remessa da coronavac para normalizar o procedimento de agendamento on-line”.

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