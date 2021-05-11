Dezenas de cidades capixabas foram obrigadas a paralisar a aplicação da segunda dose da Coronavac Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

Your browser does not support the audio element. Vitória muda regra e quem espera 2ª dose de Coronavac vai precisar agendar

O público que aguarda a segunda dose da Coronavac, imunizante contra a Covid-19 , em Vitória , não deve mais procurar as unidades de saúde para fazer o agendamento. A partir desta terça-feira (11), a prefeitura decidiu que vai entrar em contato com as pessoas que estão cadastradas na lista por meio de ligação. E quem não conseguiu colocar seu nome na lista deve fazer o agendamento on-line, assim que este estiver disponível, o que acontecerá de acordo com a chegada de novas remessas do imunizante à Capital.

A primeira orientação da prefeitura, após a chegada das doses da Coronavac no último sábado (08), era que as pessoas procurassem as unidades de saúde para informar sobre o atraso da segunda dose e fazer o cadastro. Com o grande número de pessoas e longas filas, a prefeitura mudou o planejamento.

Em entrevista à rádio CBN Vitória, a secretária municipal de saúde Thais Cohen, informou que o Ministério da Saúde enviou 2.190 vacinas para a Capital, mas devido a grande procura o número esgotou, desta forma o público não deve procurar as unidades de saúde para cadastramento e agendamento.

“Num primeiro momento, estávamos fazendo essa busca e no dia de ontem tomou uma proporção maior e tivemos uma procura significativa nas unidades, agora já temos uma lista de espera para execução dessa semana”, pontuou Thais.

QUEM SERÁ VACINADO?

Thais Cohen, destacou que a ordem de vacinação será de acordo com o cadastramento realizado nas unidades. Além disso, a secretária esclareceu que a prioridade será para os idosos que têm o intervalo maior desde a primeira aplicação. “A população pode aguardar que um funcionário da saúde vai entrar em contato por ligação pelo número de telefone que a pessoa deixou no cadastro. A partir disso, ela vai até a unidade de saúde informada pelo agente de saúde e receberá a segunda dose”, completou.

NOVAS DOSES