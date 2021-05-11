Espera por Coronavac termina em confusão e tumulto em cidade do ES

Irupi: espera por Coronavac vira confusão após distribuição de senha na madrugada Crédito: Internauta

A espera pela segunda dose da vacina Coronavac contra a Covid-19 virou uma confusão na madrugada desta terça-feira (11), em uma unidade de saúde em Irupi , no Sul do Espírito Santo . Moradores foram para a fila ainda durante a noite e uma distribuição de senha causou tumulto e aglomeração.

A polícia precisou ser chamada e um boletim de ocorrência foi registrado por conta da confusão. Segundo a moradora Marlene Eler, algumas pessoas foram para a unidade ainda na noite de segunda-feira (10) e, durante a madrugada, uma pessoa distribuiu senhas entre os moradores, isso gerou uma confusão na fila.

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“Eu fui 5h da manhã tomar minha segunda dose da vacina, mas quando cheguei, para minha surpresa, já tinham distribuído as 25 fichas. Queria saber o motivo de pessoas já terem o número, sendo que só abre às 7h?”, contou Marlene.

A Secretaria de Saúde de Irupi informou que as senhas distribuídas na madrugada não eram válidas e que quando os profissionais chegaram à unidade, às 7h, a senha verdadeira foi entregue, de acordo com as informações das próprias pessoas que estavam no local e ajudaram na organização de quem havia chegado primeiro.