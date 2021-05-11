Serra abre agendamento para pessoas com comorbidades de 40 a 59 anos

Laudo médico está entre documentos que pode ser apresentado na vacinação de pessoas com comorbidade Crédito: Gustavo Fring/ Pexels

pessoas com comorbidades, com idades entre 40 e 59 anos. O município da Serra vai abrir uma nova rodada de agendamento para vacinação contra Covid-19 na tarde desta quarta-feira (12). Desta vez, o foco são as

O agendamento deve ser feito a partir das 18 horas desta quarta, no site da prefeitura . Entre os pacientes com comorbidades estão pessoas que sofrem com diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão, cardiopatias, síndromes coronarianas, anemia falciforme, entre outras.

De acordo com o município, também haverá vagas de vacinação para gestantes e puérperas, para idosos com mais de 60 anos que deverão tomar a primeira dose e para idosos com mais de 85 anos e trabalhadores de saúde que deverão tomar a segunda dose da vacina AstraZeneca. Ao todo, serão disponibilizadas 2.680 doses de vacina.

DOCUMENTO E LAUDO MÉDICO NA HORA DA VACINAÇÃO

Para se vacinar, todos deverão apresentar o documento de identidade com foto e o cartão de vacina. As pessoas com comorbidades deverão apresentar o laudo médico ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde em que o usuário faz o tratamento.

As gestantes deverão apresentar também comprovação de gravidez, como o exame ou o cartão da gestante. Já as puérperas, deverão apresentar também a certidão de nascimento da criança, cartão da gestante ou documento do hospital onde ocorreu o parto.

VACINAÇÃO SEXTA, SÁBADO E SEGUNDA

Os que conseguirem fazer o agendamento nesta quarta (12), vão receber a vacina na próxima sexta (14), no sábado (15) ou na segunda-feira(17). A vacinação ocorrerá na sexta (14) e na segunda-feira (17) nas Unidades Regionais de Jacaraípe, Boa Vista, Serra Dourada, Serra Sede, Novo Horizonte e Feu Rosa e nas Unidades Básicas de Saúde de Planalto Serrano A, Nova Almeida, Bairro de Fátima, Eldorado, Carapina Grande, Jardim Tropical, Laranjeiras Velha, Parque Residencial Laranjeiras, Cidade Continental, Nova Carapina I e II, José de Anchieta e André Carloni. Também haverá vacinação nos drive-thrus do Parque da Cidade.