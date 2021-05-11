Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vacina contra a Covid

Serra abre agendamento para pessoas com comorbidades de 40 a 59 anos

Os que conseguirem fazer o agendamento nesta quarta (12), vão receber a vacina na próxima sexta (14), no sábado (15) ou na segunda-feira(17)

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 09:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2021 às 09:39
Laudo médico está entre documentos que pode ser apresentado na vacinação de pessoas com comorbidade
Laudo médico está entre documentos que pode ser apresentado na vacinação de pessoas com comorbidade Crédito: Gustavo Fring/ Pexels
O município da Serra vai abrir uma nova rodada de agendamento para vacinação contra Covid-19 na tarde desta quarta-feira (12). Desta vez, o foco são as pessoas com comorbidades, com idades entre 40 e 59 anos
O agendamento deve ser feito a partir das 18 horas desta quarta, no site da prefeitura. Entre os pacientes com comorbidades estão pessoas que sofrem com diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão, cardiopatias, síndromes coronarianas, anemia falciforme, entre outras.
De acordo com o município, também haverá vagas de vacinação para gestantes e puérperas, para idosos com mais de 60 anos que deverão tomar a primeira dose e para idosos com mais de 85 anos e trabalhadores de saúde que deverão tomar a segunda dose da vacina AstraZeneca. Ao todo, serão disponibilizadas 2.680 doses de vacina.

Veja Também

O que não pode faltar na documentação para vacinação de comorbidade no ES?

DOCUMENTO E LAUDO MÉDICO NA HORA DA VACINAÇÃO

Para se vacinar, todos deverão apresentar o documento de identidade com foto e o cartão de vacina. As pessoas com comorbidades deverão apresentar o laudo médico ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde em que o usuário faz o tratamento.
As gestantes deverão apresentar também comprovação de gravidez, como o exame ou o cartão da gestante. Já as puérperas, deverão apresentar também a certidão de nascimento da criança, cartão da gestante ou documento do hospital onde ocorreu o parto.

VACINAÇÃO SEXTA, SÁBADO E SEGUNDA

Os que conseguirem fazer o agendamento nesta quarta (12), vão receber a vacina na próxima sexta (14), no sábado (15) ou na segunda-feira(17). A vacinação ocorrerá na sexta (14) e na segunda-feira (17) nas Unidades Regionais de Jacaraípe, Boa Vista, Serra Dourada, Serra Sede, Novo Horizonte e Feu Rosa e nas Unidades Básicas de Saúde de Planalto Serrano A, Nova Almeida, Bairro de Fátima, Eldorado, Carapina Grande, Jardim Tropical, Laranjeiras Velha, Parque Residencial Laranjeiras, Cidade Continental, Nova Carapina I e II, José de Anchieta e André Carloni. Também haverá vacinação nos drive-thrus do Parque da Cidade.
Já no sábado (15), a vacinação acontece também nas seis Unidades Regionais, além das Unidades de Saúde de Nova Carapina I, Planalto A, José de Anchieta, São Marcos, Oceania, Nova Almeida, Planalto Serrano B, Parque Residencial Laranjeiras e Bairro de Fátima. Haverá também imunização nos drive-thrus do Parque da Cidade.

VACINAÇÃO NO ES

Vacinação por comorbidade provoca corrida por consultas particulares no ES

Hipertensos e obesos terão facilidade para se vacinar contra a Covid-19 no ES

Vitória amplia vacinação para pessoas com comorbidades de 40 a 59 anos

ES recebe novo lote com 23,4 mil doses de vacinas da Pfizer

Covid-19: ES espera alcançar 100% dos idosos vacinados em junho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Vacina Prefeitura da Serra Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados