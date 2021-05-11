Serra abre agendamento para pessoas com comorbidades de 40 a 59 anos

O município da Serra vai abrir uma nova rodada de agendamento para vacinação contra Covid-19 na tarde desta quarta-feira (12). Desta vez, o foco são as pessoas com comorbidades, com idades entre 40 e 59 anos.
O agendamento deve ser feito a partir das 18 horas desta quarta, no site da prefeitura. Entre os pacientes com comorbidades estão pessoas que sofrem com diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão, cardiopatias, síndromes coronarianas, anemia falciforme, entre outras.
De acordo com o município, também haverá vagas de vacinação para gestantes e puérperas, para idosos com mais de 60 anos que deverão tomar a primeira dose e para idosos com mais de 85 anos e trabalhadores de saúde que deverão tomar a segunda dose da vacina AstraZeneca. Ao todo, serão disponibilizadas 2.680 doses de vacina.
DOCUMENTO E LAUDO MÉDICO NA HORA DA VACINAÇÃO
Para se vacinar, todos deverão apresentar o documento de identidade com foto e o cartão de vacina. As pessoas com comorbidades deverão apresentar o laudo médico ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde em que o usuário faz o tratamento.
As gestantes deverão apresentar também comprovação de gravidez, como o exame ou o cartão da gestante. Já as puérperas, deverão apresentar também a certidão de nascimento da criança, cartão da gestante ou documento do hospital onde ocorreu o parto.
VACINAÇÃO SEXTA, SÁBADO E SEGUNDA
Os que conseguirem fazer o agendamento nesta quarta (12), vão receber a vacina na próxima sexta (14), no sábado (15) ou na segunda-feira(17). A vacinação ocorrerá na sexta (14) e na segunda-feira (17) nas Unidades Regionais de Jacaraípe, Boa Vista, Serra Dourada, Serra Sede, Novo Horizonte e Feu Rosa e nas Unidades Básicas de Saúde de Planalto Serrano A, Nova Almeida, Bairro de Fátima, Eldorado, Carapina Grande, Jardim Tropical, Laranjeiras Velha, Parque Residencial Laranjeiras, Cidade Continental, Nova Carapina I e II, José de Anchieta e André Carloni. Também haverá vacinação nos drive-thrus do Parque da Cidade.
Já no sábado (15), a vacinação acontece também nas seis Unidades Regionais, além das Unidades de Saúde de Nova Carapina I, Planalto A, José de Anchieta, São Marcos, Oceania, Nova Almeida, Planalto Serrano B, Parque Residencial Laranjeiras e Bairro de Fátima. Haverá também imunização nos drive-thrus do Parque da Cidade.