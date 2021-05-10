A prefeitura de Vitória vai ampliar a vacinação para pessoas com comorbidades com idade entre 40 e 59 anos. Serão vacinadas pessoas com comorbidades definidas pelo Plano Nacional de Vacinação, além daquelas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) e todas as gestantes e puérperas.
Além desse público, poderão realizar o agendamento pessoas com idade entre 18 e 59 anos que tenham Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), fibrose cística e obesidade mórbida (IMC >40).
Vitória amplia vacinação para pessoas com comorbidades de 40 a 59 anos
O agendamento on-line será aberto nesta segunda-feira (10), às 16 horas. Serão disponibilizadas 3.700 vagas, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou do aplicativo Vitória Online.
A vacinação acontecerá nesta terça (11), no Maanaim Vitória (ao lado do Teatro Carmélia), no ginásio da Faculdade Salesiana e na Igreja Batista de Jardim da Penha.
Na quarta-feira (12), a aplicação dos imunizantes será no Maanaim Vitória e na Salesiana.