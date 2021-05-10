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Covid-19

Vitória amplia vacinação para pessoas com comorbidades de 40 a 59 anos

O agendamento on-line será aberto nesta segunda-feira (10), às 16 horas. Serão disponibilizadas 3.700 vagas

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 12:52

Publicado em 

10 mai 2021 às 12:52
Laudo médico está entre documentos que pode ser apresentado na vacinação de pessoas com comorbidade
Laudo médico está entre documentos que pode ser apresentado na vacinação de pessoas com comorbidade Crédito: Gustavo Fring/ Pexels
A prefeitura de Vitória vai ampliar a vacinação para pessoas com comorbidades com idade entre 40 e 59 anos. Serão vacinadas pessoas com comorbidades definidas pelo Plano Nacional de Vacinação, além daquelas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) e todas as gestantes e puérperas.
Além desse público, poderão realizar o agendamento pessoas com idade entre 18 e 59 anos que tenham Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), fibrose cística e obesidade mórbida (IMC >40).
Vitória amplia vacinação para pessoas com comorbidades de 40 a 59 anos
O agendamento on-line será aberto nesta segunda-feira (10), às 16 horas. Serão disponibilizadas 3.700 vagas, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou do aplicativo Vitória Online.
A vacinação acontecerá nesta terça (11), no Maanaim Vitória (ao lado do Teatro Carmélia), no ginásio da Faculdade Salesiana e na Igreja Batista de Jardim da Penha.
Na quarta-feira (12), a aplicação dos imunizantes será no Maanaim Vitória e na Salesiana.

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