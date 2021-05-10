Laudo médico está entre documentos que pode ser apresentado na vacinação de pessoas com comorbidade Crédito: Gustavo Fring/ Pexels

Além desse público, poderão realizar o agendamento pessoas com idade entre 18 e 59 anos que tenham Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), fibrose cística e obesidade mórbida (IMC >40).

Your browser does not support the audio element. Vitória amplia vacinação para pessoas com comorbidades de 40 a 59 anos

O agendamento on-line será aberto nesta segunda-feira (10), às 16 horas. Serão disponibilizadas 3.700 vagas, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou do aplicativo Vitória Online.

A vacinação acontecerá nesta terça (11), no Maanaim Vitória (ao lado do Teatro Carmélia), no ginásio da Faculdade Salesiana e na Igreja Batista de Jardim da Penha.