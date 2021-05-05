Entenda quais os tipos de hipertensão estão na lista de comorbidades

Jovem confere pressão arterial: para ter direito à vacinação no público-alvo de comorbidades há vários critérios Crédito: Shutterstock

Atualização Três dias após a publicação desta matéria, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) editou uma nova norma técnica em que ampliou a abrangência da vacinação para pessoas com hipertensão. Agora, todas as pessoas com quadro hipertensivo têm direito à vacina contra a Covid-19, desde que apresentem um laudo. Antes, a imunização estava restrita aos casos graves.

A hipertensão é um problema que acomete cerca de 30% da população adulta brasileira, segundo dados do Ministério da Saúde , e um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares e também para a Covid-19 . Mas, na lista de comorbidades do Plano Nacional de Imunização (PNI), não é qualquer quadro hipertensivo que dá direito à vacinação contra a doença neste momento no país.

A vacinação de pessoas com doenças pré-existentes será dividida em duas fases. Na segunda etapa, serão contempladas aquelas que apresentarem laudo de hipertensão arterial resistente; hipertensão arterial estágio 3; hipertensão arterial nos estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.

O cardiologista Henrique Bonaldi pontua as diferenças de cada uma delas, indicando que, pelo plano de vacinação atual do ministério, não serão todos os hipertensos contemplados com a vacina.

Bonaldi diz que os estágios da hipertensão são divididos da seguinte maneira

Estágio 1 - quando passa de 14 por 9 e quase chega a 16 por 9

Estágio 2 - quando passa de 16 por 9 e quase chega a 18 por 10

Estágio 3 - quando ultrapassa os 18 por 10

Além disso, a hipertensão arterial classificada como resistente é aquela mais difícil de controlar, apesar do uso de três ou mais medicamentos.



Os estudiosos foram entendendo, segundo o cardiologista, que não é só o fato de ser hipertenso que torna os casos de Covid-19 mais graves, mas o quão o organismo dessa pessoa foi afetado pelo descontrole da pressão.

Por essa razão, hipertensos mesmo nos estágios 1 e 2 podem ser contemplados pela vacina, caso tenham lesão em algum órgão-alvo, ou seja, se sofreram infarto, derrame, amputação de membros ou outro dano decorrente da pressão arterial alta.

Assim, reforça Bonaldi, quanto mais as pessoas são afetadas por determinada condição de saúde, neste caso a hipertensão, mais risco elas correm caso sejam infectadas pelo coronavírus e, por isso, têm prioridade na fila da vacinação.

Para exemplificar, o cardiologista compara hipertensos com pessoas asmáticas. Ainda que seja um problema respiratório, quem sofre de asma leve ou moderada não tem um órgão-alvo lesionado de modo a colocar esses indivíduos como grupo prioritário.