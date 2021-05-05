Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vacinação contra a Covid

Entenda quais os tipos de hipertensão estão na lista de comorbidades

A pressão arterial alta é uma das condições de doença pré-existente no plano de imunização, mas nem todos os hipertensos estão incluídos na lista

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 12:59

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 mai 2021 às 12:59
Jovem com hipertensão, pressão alta
Jovem confere pressão arterial: para ter direito à vacinação no público-alvo de comorbidades há vários critérios Crédito: Shutterstock

Atualização

12/05/2021 - 7:59
Três dias após a publicação desta matéria, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) editou uma nova norma técnica em que ampliou a abrangência da vacinação para pessoas com hipertensão. Agora, todas as pessoas com quadro hipertensivo têm direito à vacina contra a Covid-19, desde que apresentem um laudo. Antes, a imunização estava restrita aos casos graves. 
A hipertensão é um problema que acomete cerca de 30% da população adulta brasileira, segundo dados do Ministério da Saúde, e um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares e também para a Covid-19. Mas, na lista de comorbidades do Plano Nacional de Imunização (PNI), não é qualquer quadro hipertensivo que dá direito à vacinação contra a doença neste momento no país. 
A vacinação de pessoas com doenças pré-existentes será dividida em duas fases. Na segunda etapa, serão contempladas aquelas que apresentarem laudo de hipertensão arterial resistente; hipertensão arterial estágio 3; hipertensão arterial nos estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.
O cardiologista  Henrique Bonaldi pontua as diferenças de cada uma delas, indicando que, pelo plano de vacinação atual do ministério, não serão todos os hipertensos contemplados com a vacina. 

Veja Também

Asma e hipertensão são as comorbidades mais comuns em estudantes do ES

Bonaldi diz que os estágios da hipertensão são divididos da seguinte maneira
  • Estágio  1 - quando passa de 14 por 9 e quase chega a 16 por 9
    Estágio 2 - quando passa de 16 por 9 e quase chega a 18 por 10
    Estágio 3 - quando ultrapassa os 18 por 10 
Além disso, a hipertensão arterial  classificada como resistente é aquela mais difícil de controlar, apesar do uso de três ou mais medicamentos.
Os estudiosos foram entendendo, segundo o cardiologista, que não é só o fato de ser hipertenso que torna os casos de Covid-19 mais graves, mas o quão o organismo dessa pessoa foi afetado pelo descontrole da pressão. 
Por essa razão, hipertensos mesmo nos estágios 1 e 2 podem ser contemplados pela vacina, caso tenham lesão em algum órgão-alvo, ou seja, se sofreram infarto, derrame, amputação de membros ou outro dano decorrente da pressão arterial alta. 
Assim, reforça Bonaldi, quanto mais as pessoas são afetadas por determinada condição de saúde, neste caso a hipertensão, mais risco elas correm caso sejam infectadas pelo coronavírus e, por isso, têm prioridade na fila da vacinação.  
Para exemplificar, o cardiologista compara hipertensos com pessoas asmáticas. Ainda que seja um problema respiratório, quem sofre de asma leve ou moderada não tem um órgão-alvo lesionado de modo a colocar esses indivíduos como grupo prioritário.
A vacinação contra a Covid-19 para as pessoas que apresentam comorbidades começou nesta terça-feira (4) no Estado. Conforme estimativa populacional do Ministério da Saúde, no Espírito Santo serão vacinadas 401.670 com doenças pré-existentes que, além de hipertensão, contempla outras condições de saúde, como diabetes mellitus e síndromes coronarianas. 

LEIA MAIS

Covid-19: Serra abre agendamento para vacinar pessoas com comorbidades

Covid-19: como prefeituras vão garantir laudo para quem tem comorbidade?

Confira um tira-dúvidas sobre vacinação para quem tem comorbidade

Vila Valério registra cinco mortes por Covid-19 em um único dia

Vitória reabre academias populares nesta quinta-feira (6)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Vacina Covid-19 Hipertensão Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que nos tornamos amigos melhores quando envelhecemos
Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados