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Hipertensos e obesos terão facilidade para se vacinar contra a Covid-19 no ES

Um novo documento divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) promete simplificar e acelerar a vacinação de quem tem comorbidade no ES

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 17:40

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

10 mai 2021 às 17:40
Vacina de Oxford
A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
Para simplificar o processo de vacinação contra a Covid-19 principalmente das pessoas com hipertensão arterial, e também das que possuem outras doenças pré-existentes, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou uma nova nota técnica que detalha os documentos que podem ser apresentados para comprovar a comorbidade. A atualização também contempla os capixabas com obesidade mórbida.
A recomendação da Sesa é que sejam aceitos laudos, prescrições médicas, cadastro preexistentes na unidade básica de saúde ou declarações do enfermeiro dos serviços de saúde onde o usuário faz tratamento com a descrição da comorbidade, ou condição existente.  No caso da obesidade mórbida, o vacinador aceitará laudo emitido por nutricionista.
Hipertensos e obesos terão facilidade para se vacinar contra a Covid-19 no ES
Para hipertensos acometidos por um dos tipos da doença que são classificadas como prioritárias para a vacinação (Hipertensão Arterial Resistente, Hipertensão arterial estágio 3 ou Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade),  será aceito laudo com a descrição “hipertensão arterial”, independente da confirmação de lesão em órgão alvo. 
Em coletiva de imprensa virtual realizada nesta segunda-feira (10), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, reconheceu que "a criação de muitos requisitos para que a população que tenha algum tipo de comorbidade seja alcançada com a vacinação, atrapalha a velocidade da vacinação", afirmou. 
"Para poder acelerar [a vacinação] e considerando a ampla disponibilidade de vacinas da AstraZeneca, o governo do Estado publicou uma nota técnica autorizando que a comprovação do diagnóstico de hipertensão por parte da população nos serviços de imunização será suficiente para vacinar a população hipertensa"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
As ações de vacinação deverão seguir as estratégias definidas em pactuação entre o Estado e os municípios, na Comissão Intergestores Bipartite, por meio da Resolução CIB nº 048/2021, na qual define as fases a serem seguidas, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizadas e a relação do documento comprobatório que deverá ser apresentado no ato da vacinação.

Arquivos & Anexos

Notá Técnica n°012.2021 - Sesa

Recomendação para vacinação de quem tem comorbidades
Tamanho do arquivo: 778kb
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TIPOS DE HIPERTENSÃO QUE SÃO CONSIDERADAS COMORBIDADES

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

HAR= Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos antihipertensivos
PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade
PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

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Entenda quais os tipos de hipertensão estão na lista de comorbidades

O que não pode faltar na documentação para vacinação de comorbidade no ES?

Covid-19: como prefeituras vão garantir laudo para quem tem comorbidade?

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