A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva

Para simplificar o processo de vacinação contra a Covid-19 principalmente das pessoas com hipertensão arterial, e também das que possuem outras doenças pré-existentes, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou uma nova nota técnica que detalha os documentos que podem ser apresentados para comprovar a comorbidade. A atualização também contempla os capixabas com obesidade mórbida.

A recomendação da Sesa é que sejam aceitos laudos, prescrições médicas, cadastro preexistentes na unidade básica de saúde ou declarações do enfermeiro dos serviços de saúde onde o usuário faz tratamento com a descrição da comorbidade, ou condição existente. No caso da obesidade mórbida, o vacinador aceitará laudo emitido por nutricionista.

Your browser does not support the audio element. Hipertensos e obesos terão facilidade para se vacinar contra a Covid-19 no ES

Para hipertensos acometidos por um dos tipos da doença que são classificadas como prioritárias para a vacinação (Hipertensão Arterial Resistente, Hipertensão arterial estágio 3 ou Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade), será aceito laudo com a descrição “hipertensão arterial”, independente da confirmação de lesão em órgão alvo.

Em coletiva de imprensa virtual realizada nesta segunda-feira (10), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, reconheceu que "a criação de muitos requisitos para que a população que tenha algum tipo de comorbidade seja alcançada com a vacinação, atrapalha a velocidade da vacinação", afirmou.

"Para poder acelerar [a vacinação] e considerando a ampla disponibilidade de vacinas da AstraZeneca, o governo do Estado publicou uma nota técnica autorizando que a comprovação do diagnóstico de hipertensão por parte da população nos serviços de imunização será suficiente para vacinar a população hipertensa" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

As ações de vacinação deverão seguir as estratégias definidas em pactuação entre o Estado e os municípios, na Comissão Intergestores Bipartite, por meio da Resolução CIB nº 048/2021, na qual define as fases a serem seguidas, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizadas e a relação do documento comprobatório que deverá ser apresentado no ato da vacinação.

Arquivos & Anexos Notá Técnica n°012.2021 - Sesa Recomendação para vacinação de quem tem comorbidades Tamanho do arquivo: 778kb Baixar

TIPOS DE HIPERTENSÃO QUE SÃO CONSIDERADAS COMORBIDADES