Saiba em quais cidades do ES foram identificados casos da variante Delta

A ampliação da cobertura vacinal é uma estratégia capaz de conter o avanço da variante Delta Crédito: Prefeitura de Linhares

Nesse grupo, homens e mulheres contraíram a Covid-19 e todos já estão curados, mas há outros casos em investigação pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A Sesa enviou 228 amostras de casos suspeitos de variante Delta para sequenciamento genômico na Fiocruz, procedimento capaz de identificar a cepa do coronavírus. Desses, o Ministério da Saúde confirmou os sete nesta segunda-feira (9)

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Dos sete, quatro são do sexo feminino com 15, 29, 39 e 65 anos, e três do sexo masculino com 31, 63 e 70 anos, segundo levantamento da Sesa.

Em vídeo divulgado após a confirmação, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, disse que o contágio ocorreu por transmissão comunitária, condição em que não é possível identificar quem foi o transmissor para a pessoa que testou positivo.

Nessas situações, é mais complexo controlar a disseminação e, por essa razão, os cuidados de prevenção, como uso de máscaras, distanciamento e higienização frequente das mãos, permanecem indispensáveis.

Nésio Fernandes ressaltou, ainda, que os sete pacientes estão curados e não há, até o momento, nenhum óbito no Estado relacionado à Delta.