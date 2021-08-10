Confirmação de casos da variante Delta no ES preocupa leitores

Teste para detectar a presença do coronavírus: variante delta foi encontrada no ES Crédito: Freepik

Nas redes sociais de A Gazeta, os leitores se manifestaram sobre a confirmação da presença da delta em território capixaba, sobretudo a respeito das medidas a serem tomadas com o registro da variante considerada mais transmissível da doença. Muitos concordam que não se pode relaxar com os cuidados, também cobraram mais fiscalização de aglomerações e questionaram o retorno obrigatório às aulas. Abaixo, alguns desses comentários.

A pandemia acabou no ES... Ninguém em lugar nenhum segue mais os protocolos de segurança. Infelizmente. (Andressa Oliveira)

Hora de redobrarmos nossos cuidados. (Lucia Helena Matos de Oliveira)

Penso que devemos parar de achar culpados pois cada um tem que ter responsabilidade, a criança não pode ir pra escola, mas pode ir ao aniversário. O vírus não está só na escola e sim em todos os lugares, o problema é que é mais fácil achar culpados do se culpar por não estar mantendo os cuidados. Aqui onde moro as festas estão rolando soltas, vejo pais de crianças na festa e depois vêm falar que a escola tem que fechar, vamos ter bom senso. (Dryhelen Ramalho)

Essas pessoas estão sendo monitoradas? (Alessandra Moreira Penzuti Ribeiro)

Não foi você que disse que no Natal poderia haver comemoração em família sem máscara... o grande problema é o achismo sendo propagado como verdade sobre um vírus que não se conhece bem ainda... a propósito, que venha o carnaval... serão 3 dias de festa ne??? Oremos! (Janaina Gava)

E essas crianças que estão tendo que voltar pras escolas e ainda não tomaram as vacinas, como fica a situação delas, como fica a vida delas? (Priscila da Silva)

A bem da verdade é que as autoridades puseram um fim às fiscalizações, e o que vemos são eventos em quadras de escolas de samba, com uma enorme quantidade de pessoas, e casas de festa, espaços, abrindo as portas para os pagodes, e assim o perigo ronda. (Focalizando Geral)

O povo continua falando asneira. Acho que cada um tem que fazer sua parte e parar de criticar os outros. Não saio sem máscara. Não devemos colocar a culpa nos governantes, a culpa e nossa que não respeitamos as obrigações. (Anália Berger Schultz)

Não é hora de aglomerar, mas querem obrigar as crianças pequenas a voltarem pra escola, sendo que elas não param de máscara nem a pau. Tá “serto” mesmo. Já estamos em agosto, por que não mantiveram a p**** da aula on-line pra quem pode ficar com o filho em casa? (Lilly Victória)

Não sou contra o retorno às aulas, mas não estou entendendo, porque se tal variante é tão mas contagiosa, como prevenir nossas crianças nas escolas? Infelizmente, criança não tem muita noção das coisas. (Ana Maria Lopes)

E já tem gente pensando no carnaval, lembrando onde começou a onda da pandemia! (Braz Augusto Da Silva Augusto)

Não é hora de aglomerar mas está liberado. Como assim? As informações não batem. Bares, restaurantes, boates, pagodes estão LOTADOOOOOOOOOOS!!!! Mas isso porque está permitido uma certa quantidade de pessoas, mas tem lugares que a quantidade é 10x mais que o permitido. Eu, hein!!!!!! (Mayara Samora)

Qual é a surpresa? Tudo livre combinado a um bando de egoísta sem noção! E até às escolas estão abertas! Deus proteja as crianças que nem vacina têm ainda! (Viviane Gnocchi)

Este povo que não quer aulas presenciais é engraçado... final de semana a parentada toda em casa no churrasco, mas o problema é a volta às aulas. (Victor Coser)

Não pode aglomerar (concordo), mas pode ter aulas presenciais. Que coerência, hein?! (Marcio Manhães Motta)

Pelo menos aqui na minha cidade não tem gente preocupada com vírus, porque os bares lotam e muito, viu? Festas, churrascos e assim vai... (Marilene Dumer Braun)