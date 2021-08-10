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Novos testes

Covid-19: navio Robert Maersk continua em quarentena no ES

Tripulantes estão isolados e passaram por novos testes. Pelo menos um deles manteve o diagnóstico de Covid-19. Navio está em quarentena desde o dia 26 de julho

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 13:31

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

10 ago 2021 às 13:31
Navio Robert Maersk
O navio de bandeira dinarquêsa Robert Maersk foi isolado no Porto de Paul e depois levado para Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O navio dinamarquês Robert Maersk em que tripulantes testaram positivo para a Covid-19 continua em quarentena no Espírito Santo. A embarcação está no Cais Comercial de Vitória desde a semana passada, quando deixou o Cais de Paul, em Vila Velha. Nesta segunda-feira (9), os tripulantes foram submetidos a novos exames que revelaram que pelo menos uma pessoa ainda está contaminada com Covid-19. 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou por nota que os resultados da nova testagem foram recebidos nesta terça-feira (10) e revelaram que um tripulante do navio, que já havia testado positivo no dia 29 de julho e encontra-se assintomático, apresentou novamente resultado positivo. "Por esta razão, ele irá passar por uma avaliação clínica e por novo teste, a fim de elucidar a possibilidade de resquício de infecção anterior", diz a nota.
A Anvisa diz ainda que a amostra de um outro tripulante apresentou resultado indeterminado, motivo pelo qual ele também irá passar por nova testagem. "Enquanto esses procedimentos ocorrem, a quarentena da embarcação prossegue", conclui a nota. Segundo informações da Anvisa, a quarentena no navio começou no dia 26 de julho.

TRIPULANTES PEGARAM COVID

A embarcação chegou ao Espírito Santo no dia 26 de julho, depois de sair do Porto de Santos, em São Paulo. O navio faz rota regular em Vitória e, apesar de ter bandeira estrangeira, o navio é fretado por uma empresa brasileira, para serviço de cabotagem, ou seja, para navegação entre os portos nacionais.
Dos 22 tripulantes que estavam no navio, 11 testaram positivo para Covid-19, sendo que dois precisaram ser internados em um hospital da Grande Vitória. Os outros nove tripulantes cumprem quarentena nas cabines. 

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