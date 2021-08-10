Covid-19: navio Robert Maersk continua em quarentena no ES

O navio de bandeira dinarquêsa Robert Maersk foi isolado no Porto de Paul e depois levado para Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou por nota que os resultados da nova testagem foram recebidos nesta terça-feira (10) e revelaram que um tripulante do navio, que já havia testado positivo no dia 29 de julho e encontra-se assintomático, apresentou novamente resultado positivo. "Por esta razão, ele irá passar por uma avaliação clínica e por novo teste, a fim de elucidar a possibilidade de resquício de infecção anterior", diz a nota.

A Anvisa diz ainda que a amostra de um outro tripulante apresentou resultado indeterminado, motivo pelo qual ele também irá passar por nova testagem. "Enquanto esses procedimentos ocorrem, a quarentena da embarcação prossegue", conclui a nota. Segundo informações da Anvisa, a quarentena no navio começou no dia 26 de julho.

TRIPULANTES PEGARAM COVID

A embarcação chegou ao Espírito Santo no dia 26 de julho, depois de sair do Porto de Santos, em São Paulo. O navio faz rota regular em Vitória e, apesar de ter bandeira estrangeira, o navio é fretado por uma empresa brasileira, para serviço de cabotagem, ou seja, para navegação entre os portos nacionais.