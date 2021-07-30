Navio é isolado no ES após 15 tripulantes testarem positivo para Covid

O navio dinamarquês Robert Maersk, atracado no Cais de Paul, em Vila Velha, está isolado depois que tripulantes testaram positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) nesta sexta-feira (30). A primeira informação, pela manhã, é que seriam 10 tripulantes infectados. Às 19h, uma nova nota da Codesa informou que eram 11. Os números divergem dos confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que por nota informaram que 15 tripulantes testaram positivo para Covid-19.
A embarcação chegou ao Estado na última segunda-feira (26), do Porto de Santos (SP), para a descarga de 20.900 toneladas de óleo diesel. Segundo a Codesa, dois tripulantes apresentaram sintomas de infecção do novo coronavírus. Eles foram atendidos por um médico em Vitória e hospitalizados. O quadro clínico é estável.
"Já atracado, o comando do navio informou que dois, dos 22 tripulantes, apresentavam sintomas de Covid-19. Ambos foram encaminhados para atendimento médico e estão internados. Todos os demais foram submetidos a testes. Numa segunda bateria de exames, quando foi aplicado o PCR, mais nove pessoas testaram positivo. Este grupo está isolado nas cabines do próprio navio. A embarcação, portanto, conta com 11 tripulantes ativos, que realizam a finalização da descarga. O combustível é desembarcado diretamente, em tubulações, para o tanque da empresa operadora. O navio foi colocado em quarentena", diz nota enviada pela Codesa.
A companhia afirma que o Porto Vitória está prestando apoio aos parceiros e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária no cumprimento dos protocolos e recomendações da Vigilância Sanitária.
Por volta das 18h desta sexta-feira (30), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, por nota, que está "monitorando, com a Anvisa, os tripulantes de um navio que atracou no Porto de Capuaba, em Vila Velha, no último dia 28 de julho".
"A embarcação veio da República das Filipinas com 22 tripulantes a bordo, que seguem em quarentena de 14 dias. Todos foram submetidos ao teste de RT-PCR no dia que chegaram ao Espírito Santo, 15 testaram positivo para Covid-19 e, destes, dois necessitaram de atendimento médico tendo sido encaminhados, pela equipe da Anvisa, para um hospital da Grande Vitória", diz a nota da Sesa.
Na nota, a Sesa esclareceu que os tripulantes que testaram negativo para a doença serão submetidos a uma nova testagem em 14 dias e, caso haja algum resultado positivo neste grupo, será necessário realizar uma nova quarentena.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acrescentou, por volta das 18h desta sexta-feira (30), que "após avaliação sanitária, a Anvisa permitiu, desde que mantidos todos os protocolos sanitários vigentes, que seja finalizado o descarregamento do combustível contido no navio, operação que é totalmente mecanizada, sem contato humano. Ao término do descarregamento, a embarcação será deslocada para a área de fundeio do porto, onde finalizará a quarentena".
"A Anvisa determinou também o isolamento dos doentes, o tratamento dos resíduos como infectantes e a proibição de embarques e desembarques, dentre outras medidas. A embarcação encontra-se isolada e vem sendo monitorada pela Anvisa, não havendo contato dos tripulantes com trabalhadores portuários ou população local, exceto nos casos de atendimento médico de emergência", diz a nota.
INVESTIGAÇÃO DE NOVAS VARIANTES
Em relação à investigação de novas variantes, a secretaria explicou que o protocolo do Ministério da Saúde estabelece que deve ser realizada a investigação para provenientes da África do Sul, Reino Unido e Índia. À reportagem, a Sesa afirmou na noite desta sexta-feira (30) que vai fazer uma triagem em relação à origem de todos os tripulantes e, só então, decidir se vai investigar a possibilidade de infecção por novas variantes, inclusive a Delta.
Atualização
30/07/2021 - 11:02
A versão anterior desta matéria informava, com base em informações enviadas pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), que 10 tripulantes do navio testaram positivo para o coronavírus. Posteriormente, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também demandada pela reportagem, enviou nota afirmando que 15 tripulantes da embarcação foram confirmados com a Covid-19. A informação sobre a quantidade de contaminados foi atualizada no título e no texto.