Cidades do ES abrem novas vagas para vacinação contra Covid-19 nesta quinta-feira (12)

Novas vagas para vacinação contra Covid-19 em diferentes cidades do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Serra e Vitória, Vila Velha Guarapari abrirão novas vagas para agendamento de vacina. O processo é destinado a diferentes públicos.

Vitória inicia a vacinação de mais um grupo prioritário nesta quinta-feira (12). Serão disponibilizadas 210 vagas para a imunização de caminhoneiros (motoristas de transporte rodoviário de cargas, empregado, cooperado ou autônomo). A partir das 12h, a Secretaria de Saúde (Semus) inicia o processo de agendamento online, que pode ser feito através do site https://agendamento.vitoria.es.gov.br/ ou pelo aplicativo Vitória Online.

A vacinação acontece de segunda (16) a sexta (20) na unidade de Saúde de Maruípe, e é importante se ater aos documentos necessários para validação do cargo. No momento, é necessário apresentar documento com foto e documento que comprove o efetivo da função de motorista profissional do transporte rodoviário de cargas (caminhoneiro).

COMPROVANTES ACEITOS:

Carteira de trabalho;

Contracheque, acompanhado de documento de identidade;

Carteira de sócio de cooperativa do transporte de carga (categoria de motorista);

Carteira de sócio dos sindicatos de transportes (categoria de motorista);

Comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

22 de maio. Serão, ao todo, 1.000 vagas, que podem ser preenchidas por meio do site Ainda em Vitória, nesta quinta-feira (12), o Semus abre agendamento, a partir das 10h, para pessoas que receberam a primeira dose do imunizante da Pfizer até o dia. Serão, ao todo, 1.000 vagas, que podem ser preenchidas por meio do site https://agendamento.vitoria.es.gov.br/ ou pelo aplicativo Vitória Online. Vale destacar que a vacinação será neste sábado (14), na Igreja Batista, em Jardim da Penha.

05 de junho. Nesta quinta-feira (12), às 10h, o Semus inicia o processo de agendamento online, feito no site da Mais outras 3.400 vagas estão sendo disponibilizadas para as pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca até o dia. Nesta quinta-feira (12), às 10h, o Semus inicia o processo de agendamento online, feito no site da Prefeitura de Vitória ou app do Vitória Online. A vacina será aplicada nesta sábado (14) nas Unidades de Saúde Jardim Camburi, Santo Antônio, Ilha de Santa Maria e Casa do Cidadão.

VILA VELHA

O município irá disponibilizar 12 mil vagas para agendamento da vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (12), a partir das 15h. Para garantir a vacina, é necessário entrar no site da Prefeitura de Vila Velha . As vagas são destinadas à primeira dose do público de 25+ e trabalhadores industriais e também para segunda dose das vacinas AstraZeneca e Coronavac.

As vacinas serão administradas no próximo sábado (14) nas escolas Tuffy Nader, Paulo Mares Guia, Sesi e Escola Parque; nas Unidades de Saúde de Jaburuna, Ponta da Fruta, Terra Vermelha, Araçás, Vila Nova e Ibes; e no Boulevard Shopping, Manaaim, Ginásio Osvaldo Ruy e Tartarugão.

SERRA

Prefeitura da Serra vai vacinar contra a Covid-19 os estagiários da Secretaria de Educação da Serra (Sedu), a fim de garantir mais segurança sanitária no ambiente escolar. A vacinação vai alcançar tanto os estudantes que atuam na Educação Especial, dentro das escolas, quanto os que dão suporte no trabalho administrativo da Secretaria.

Portanto, os estagiários que ainda não foram vacinados, receberão a primeira dose do imunizante no próximo sábado (14), no Pró Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Vale destacar que os estagiários da Sedu são alunos, a partir do 3º período, dos cursos de licenciatura em Pedagogia, Letras, Educação Física, História, Matemática e Geografia.

GUARAPARI

Prefeitura de Guarapari , através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza nesta sexta-feira (13), um processo de vacinação contra a Covid-19, destinado aos trabalhadores industriais pertencentes as empresas que fizeram cadastramento no email.

Ao todo são 610 doses, que serão aplicadas das 08h às 12h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. A vacinação será restrita ao público das empresas que fizeram cadastramento.

INFLUENZA - VILA VELHA

O município de Vila Velha permanece na campanha de imunização contra a Influenza. Nesta quinta-feira (12), às 14h, serão disponibilizadas 4 mil vagas para agendamento do público geral.

As vacinas serão administradas na Multivix, no próximo sábado (14). Já foram mais de 150 mil pessoas imunizadas contra a gripe. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa, a vacina é a forma mais eficaz para a prevenção contra o vírus Influenza.

INFLUENZA - GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), também oferece vacinas contra a Influenza. As ações ocorrem nesta sexta-feira (13) e sábado (14). É importante levar documento de identificação e cartão de vacinação.

Na sexta, às Unidades de Saúde de Kubitscheck, Perocão, Santa Mônica, Bela Vista, Centro Municipal de Saúde e Dr. Roberto Calmon funcionarão em horário estendido, de 16h às 19h30.

No sábado, a vacinação ocorrerá na feira livre do Centro, de 08h às 12h. Uma tenda será montada no local para aplicação da vacina.

Vale lembrar que o Ministério da Saúde não recomenda que seja feita a aplicação das vacinas contra a Covid-19 e contra a Influenza de maneira conjunta. Além disso, é recomendado que pessoas dos grupos prioritários (idosos, gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos) e trabalhadores da saúde procurem se vacinar, pois estão com baixa cobertura vacinal.