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Mutações do vírus

Covid-19: Opas ampliará acesso a vacinas para conter avanço da Delta

Fundo Rotativo da Opas tem recebido pedidos para os últimos três meses de 2021 e para 2022; mais de 20 países já manifestaram formalmente à Opas interesse pelas vacinas

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 17:29

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

11 ago 2021 às 17:29
Centro de Diagnósticos do ES reúne exames e vacinas no mesmo local
Fundo Rotativo da Opas tem recebido pedidos para os últimos três meses de 2021 e para 2022; mais de 20 países já manifestaram formalmente à Opas interesse pelas vacinas. Crédito: Freepik
A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) está se preparando para aumentar a disponibilidade de vacinas contra a Covid-19 para países-membros, informaram autoridades nesta quarta-feira (11), à medida que a altamente contagiosa variante Delta do coronavírus se espalha pelas Américas.
O Fundo Rotativo da Opas está recebendo solicitações de vacinas de países da região para os últimos três meses de 2021 e o ano de 2022, informou a diretora-geral da organização, Carissa Etienne. Mais de 20 países expressaram formalmente interesse.
"Essa nova iniciativa disponibilizará dezenas de milhões de doses de vacinas contra a covid-19, além dos 20% que o [consórcio] Covax oferece, e complementará os acordos bilaterais e outras vias existentes para que os países tenham acesso às vacinas", disse Etienne, em entrevista coletiva virtual.
O Fundo Rotativo é um mecanismo de cooperação em que vacinas, seringas e suprimentos relacionados são adquiridos em nome dos Estados-Membros da Opas, independentemente do tamanho ou das condições econômicas.
Mais de 1,3 milhão de casos e 19 mil mortes relacionadas à covid-19 foram registradas na região na semana passada, disseram as autoridades.
A variante Delta, mais infecciosa, foi detectada em 28 países e territórios nas Américas, informou o gerente de Incidentes da Opas, Sylvain Aldighieri. A transmissão aumentou particularmente no México, Equador e Brasil.
"Ainda não sabemos exatamente qual será o impacto da Delta nos países latino-americanos", disse Aldighieri.
As mortes em decorrência do coronavírus estão aumentando em quase todos os países da América Central, incluindo uma alta de 30% em El Salvador. Os casos de covid-19 estão diminuindo no Panamá e na Costa Rica, mas estão aumentando em Honduras, Belize e El Salvador.

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