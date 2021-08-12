Com vagas já preenchidas, jovens esperam por vacina em Colatina

Por volta das 7h, uma fila dobrava o quarteirão no Clube da ACD, no bairro São Silvano. Eram jovens que não conseguiram uma das 270 senhas disponíveis para receber a vacina. Alguns deles relataram à reportagem da TV Gazeta Noroeste que, mesmo sem a senha, iriam esperar e ver se sobraria alguma dose dos imunizantes.