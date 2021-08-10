Sortudo de Colatina retira prêmio de R$ 76 milhões da Mega-Sena

Apostador de Fortaleza acerta os seis números sorteados na Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

o vencedor ou vencedora do sorteio da Mega-Sena, que fez a aposta em , no Noroeste do Mais de três semanas após ter a aposta sorteada,que fez a aposta em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , retirou o prêmio de R$ 76 milhões. A informação foi confirmada pela Caixa Econômica Federal na tarde desta terça-feira (10).

Por segurança, a instituição não divulga o local nem o horário de retirada do valor. Segundo a Caixa, o dinheiro não havia sido retirado até está segunda-feira (9). O prêmio foi sorteado no dia 17 de julho , com as dezenas 05 – 08 – 13 – 27 – 36 – 50, em uma aposta feita na lotérica do bairro Esplanada, no Centro da cidade.

A Caixa Economia não divulga a identidade do premiado. Com a demora para retirada do prêmio, várias teorias surgiram entre os moradores de Colatina. Uma indicava que o sortudo, que seria morador do bairro Maria das Graças, havia perdido o bilhete e o prêmio nunca poderia ser resgatado.

A outra teoria é que o ganhador estava esperando algumas semanas para retirar o prêmio, até que a repercussão fosse menor na cidade.

QUEM É O GANHADOR?

O prêmio foi sorteado em 17 de julho e, horas depois, os colatinenses já estavam curiosos para saber quem era o sortudo. A primeira possibilidade levantada foi de que o ganhador seria trabalhador de algum dos estabelecimentos das imediações da loteria.

A Lotérica Esplanada, onde o bilhete foi comprado, fica no bairro de mesmo nome, nas proximidades da prefeitura, hospitais, supermercados e diversos pontos comerciais. Mas a região é uma das mais frequentadas de Colatina, inclusive por pessoas de municípios vizinhos, que buscam serviços de saúde que ficam nas proximidades da loteria. Então, é difícil garantir que o sortudo more ou trabalhe nas imediações.

Uma única aposta de Colatina, no Espírito Santo, levou o prêmio de R$ 76 milhões do concurso 2.391 da Mega-Sena Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Em aplicativos de mensagens, também surgiu a possibilidade de o ganhador ser um entregador de comida, que trabalha em um bar da cidade. A história ganhou força no dia seguinte ao sorteio. Outro entregador, que conversou com a reportagem, disse que a versão circulou em grupos da categoria, mas que não é possível afirmar se é verdade.

Ainda no dia seguinte, uma nova candidata a milionária apareceu em Colatina. “Ouvi que a ganhadora é uma mulher que trabalha fazendo faxina e o filho é garçom”, diz outra mensagem que circula em grupos da cidade capixaba. Outros boatos dão conta que o ganhador seria um vendedor do município.

LOTERIA PREMIADA

O jogo foi feito em uma loteria no bairro Esplanada, em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste/ Reprodução

A sorte parece estar em Colatina. Menos de um mês após esse apostador faturar R$ 76 milhões na Mega-Sena, mais um prêmio da loteria saiu para a cidade. Mas as coincidências não param por aí: a aposta ganhadora da quina foi feita no mesmo estabelecimento onde o outro sortudo tentou a sorte e acertou seis dezenas.

Desta vez, o apostador acertou cinco dos seis números sorteados no concurso 2397 da Mega-Sena e faturou R$ 60.862,18. O sorteio aconteceu na noite do último sábado (7). Assim como na aposta milionária, o sortudo procurou a Lotérica Esplanada, que fica no bairro de mesmo nome, nas imediações do Centro de Colatina.

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