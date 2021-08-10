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Sorteio a caminho

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira um prêmio de R$ 65 milhões

As seis dezenas do concurso 2.398 serão sorteadas a partir das 20 horas. Este é o primeiro sorteio da Mega-Semana dos Pais

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 14:02

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

10 ago 2021 às 14:02
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (10) o prêmio de R$ 65 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (10) o prêmio de R$ 65 milhões. As seis dezenas do concurso 2.398 serão sorteadas, a partir das 20 horas (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
Este é o primeiro sorteio da Mega-Semana dos Pais, com concursos ainda na quinta-feira (12) e no sábado (14).
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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