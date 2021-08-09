Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro na mão

Caixa libera auxílio emergencial para nascidos em junho nesta terça (10)

Além da movimentação pela Caixa Tem, será possível fazer saques, realizar transferências ou mesmo fazer um PIX. Veja o calendário completo

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2021 às 18:02
Dinheiro do auxílio emergencial
Dinheiro do auxílio emergencial Crédito: Silmara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai liberar nesta terça-feira (10) o saque da quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em junho. Os valores pagos a essas famílias variam de R$ 150 a R$ 375, a depender da composição familiar.
Até esta segunda (9), os contemplados só podiam fazer o pagamento de contas e boletos, através do aplicativo Caixa Tem, e realizar compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Além do saques, a partir desta terça, é possível também realizar transferências para outras contas ou mesmo fazer um PIX.

Veja Também

Bolsonaro diz que vai manter auxílio emergencial se pandemia continuar

Caixa e Whatsapp fecham parceria para envio de mensagens sobre auxílio

Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente, pois a Caixa e o governo federal resolveram antecipar o calendário da quarta parcela. Anteriormente, os pagamentos estavam previstos para iniciar no dia 1º de julho.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos mesmos de agosto, setembro e outubro. O valor do benefício permanece o mesmo para todas as parcelas, porém, varia conforme a composição familiar. Veja o formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.

VEJA O CALENDÁRIO DO AUXÍLIO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal Auxílio Emergencial Caixa Tem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados