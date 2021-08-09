Mais um sortudo fatura prêmio da Mega-Sena em lotérica de Colatina

O jogo foi feito em uma loteria no bairro Esplanada, em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste/ Reprodução

Desta vez, o apostador acertou cinco dos seis números sorteados no concurso 2397 da Mega-Sena e faturou R$ 60.862,18. O sorteio aconteceu na noite do último sábado (7). Assim como na aposta milionária, o sortudo procurou a Lotérica Esplanada, que fica no bairro de mesmo nome, nas imediações do Centro de Colatina.

O dono do estabelecimento, Jerônimo Bertollo Netto, confirmou mais um ganhador na lotérica e disse, na manhã desta segunda-feira (9), que hoje o movimento foi maior que o normal.

No mesmo concurso, outras cinco pessoas de Colatina, uma delas também apostadora da Lotérica Esplanada, acertaram quatro números e faturaram R 1.133,82 na quadra.

GANHADOR DOS R$ 76 MILHÕES AINDA NÃO RESGATOU PRÊMIO

Três semanas após ter a aposta sorteada, a pessoa vencedora do sorteio da Mega-Sena, que fez a aposta em Colatina, ainda não retirou o prêmio. A Caixa Econômica Federal informou, nesta segunda-feira (9), que a quantia de R$ 76 milhões ainda não foi resgatada.

O prêmio foi sorteado no dia 17 de julho, com as dezenas 05 – 08 – 13 – 27 – 36 – 50. Como valores acima de R$ 1.903,98 não podem ser retirados nas casas lotéricas, mas apenas no banco, o ganhador só pode fazer o resgate em dias de semana, em qualquer uma das agências da Caixa espalhadas pelo país, portando identidade original, CPF e o recibo original da aposta.

A Caixa afirma que o prêmio pode ser resgatado em, no máximo, 90 dias a partir da publicação do resultado. Caso o valor não seja retirado pelo vencedor, a quantia é repassada integralmente para o Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (Fies).

MEGA-SENA ACUMULADA