Mais um sortudo fatura prêmio da Mega-Sena em lotérica de Colatina

A sorte parece estar em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Menos de um mês após um apostador da cidade faturar R$ 76 milhões na Mega-Sena, mais um prêmio da loteria saiu para a cidade. Mas as coincidências não param por aí: a aposta ganhadora da quina foi feita no mesmo estabelecimento onde o outro sortudo tentou a sorte e acertou seis dezenas.
Desta vez, o apostador acertou cinco dos seis números sorteados no concurso 2397 da Mega-Sena e faturou R$ 60.862,18. O sorteio aconteceu na noite do último sábado (7). Assim como na aposta milionária, o sortudo procurou a Lotérica Esplanada, que fica no bairro de mesmo nome, nas imediações do Centro de Colatina.
O dono do estabelecimento, Jerônimo Bertollo Netto, confirmou mais um ganhador na lotérica e disse, na manhã desta segunda-feira (9), que hoje o movimento foi maior que o normal.
No mesmo concurso, outras cinco pessoas de Colatina, uma delas também apostadora da Lotérica Esplanada, acertaram quatro números e faturaram R 1.133,82 na quadra.
GANHADOR DOS R$ 76 MILHÕES AINDA NÃO RESGATOU PRÊMIO
Três semanas após ter a aposta sorteada, a pessoa vencedora do sorteio da Mega-Sena, que fez a aposta em Colatina, ainda não retirou o prêmio. A Caixa Econômica Federal informou, nesta segunda-feira (9), que a quantia de R$ 76 milhões ainda não foi resgatada.
O prêmio foi sorteado no dia 17 de julho, com as dezenas 05 – 08 – 13 – 27 – 36 – 50. Como valores acima de R$ 1.903,98 não podem ser retirados nas casas lotéricas, mas apenas no banco, o ganhador só pode fazer o resgate em dias de semana, em qualquer uma das agências da Caixa espalhadas pelo país, portando identidade original, CPF e o recibo original da aposta.
A Caixa afirma que o prêmio pode ser resgatado em, no máximo, 90 dias a partir da publicação do resultado. Caso o valor não seja retirado pelo vencedor, a quantia é repassada integralmente para o Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (Fies).
MEGA-SENA ACUMULADA
Quem quiser tentar a sorte um dos prêmios mais cobiçados entre os brasileiros está, mais uma vez, acumulado. Nesta quarta-feira (11), a Mega-Sena sorteia o valor de R$ 65 milhões. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelo site loterias.caixa.gov.br, até as 19h de quarta-feira. O sorteio será realizado às 20h.