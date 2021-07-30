Passo a passo para resgatar o prêmio da loteria com segurança e sigilo

Com certa frequência, apostadores do Espírito Santo que jogam na loteria levam os prêmios, que vão de valores mais baixos aos da casa dos milhões. Mas, caso seja você o felizardo, saberia como proceder para retirar o prêmio? Qual seria o caminho a ser percorrido após acertar na loteria?

Não estamos falando sobre a escolha do novo carro, do destino de um cruzeiro internacional ou do primeiro parente que você irá ajudar. Estamos falando de como colocar essa grana toda no bolso.

A Gazeta ouviu a Para facilitar a vida dos futuros milionários,ouviu a Caixa Econômica Federal para explicar o passo a passo a ser seguido pelo ganhador.

Identificação no bilhete

bilhete da loteria pertence a quem de fato fez o jogo. Pensando nisso, a Caixa Econômica Federal recomenda que o apostador anote o nome completo e o número do CPF no verso do bilhete. Fique esperto!

Prazo para retirar o prêmio

O resgate do prêmio tem que ser feito, no máximo, 90 dias a partir da publicação do resultado. Não perca tempo! Tem gente que deixa de checar o bilhete, pode acreditar. Se demorar muito para conferir, pode correr o risco de perder a bolada.

Por mais inacreditável que possa parecer, anualmente milhares de vencedores deixam de resgatar os respectivos prêmios. Em 2020, segundo a Caixa, R$ 311,9 milhões em premiações não foram resgatados. Os valores consideram todas as modalidades e faixas de premiação, como Dupla-Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania e Loteca, que não foram retirados no prazo.

Onde retirar o prêmio

Valores até R$ 1.903,98 podem ser retirados nas casas lotéricas. Já os prêmios milionários somente poderão ser retirados nas agências da Caixa Econômica Federal.

Chegando à Caixa, o que fazer?

Na agência da Caixa você pode procurar qualquer funcionário. Segundo a instituição bancária, os profissionais são orientados a manter discrição, fazer um atendimento isolado e realizar todos os trâmites de maneira particular. Nem mesmo a cidade e o sexo do ganhador podem ser revelados à imprensa pelo banco.

Para onde o dinheiro é enviado?

Para onde você quiser! Caso você seja um cliente da Caixa Econômica Federal, o dinheiro poderá ser colocado na sua conta. Caso seja cliente de outro banco, você tem direito a receber o valor integral do prêmio e, ainda, uma consultoria de gestão financeira a seu critério. Mas, para ganhar, tem que tentar. Então faça suas apostas, cruze os dedos e torça para ser o próximo vencedor.

E se o prêmio não for resgatado?

Em um cenário improvável em que o apostador não retire o prêmio, os valores serão integralmente transferidos ao Financiamento Estudantil (Fies), conforme estabelecido na Lei 13.756/2018.

Apostas na internet

A Caixa abriu a possibilidade de apostas on-line. Apenas o portador do CPF vinculado ao cadastro ou seu eventual procurador podem realizar o resgate de prêmio.

Em caso de retirada na Caixa, o usuário pode acessar a aposta premiada, selecionar agência como local de pagamento, imprimir o comprovante de aposta e comparecer a qualquer unidade com o documento de identificação.

Para apostas com valores que podem ser sacados na loteria, há duas formas de recebimento: com o comprovante de aposta impresso ou com a leitura de QR Code direto na tela do celular. Tudo é feito no próprio sistema de apostas.

A sorte está no Espírito Santo