Mega da Virada: tudo o que você precisa saber antes de apostar

Clientes com acesso à Caixa Econômica pela internet podem fazer suas apostas pelo canal. Para isso, basta ter conta-corrente e ser maior de 18 anos. O apostador deve acessar o site e clicar em "Sim" para responder à pergunta: "Você tem mais de 18 anos?" Na próxima página, clique em "Aposte Já" e, em seguida, vá em "Aposte Agora", para a Mega da Virada. Preencha sua aposta e clique em "Ir para pagamento", do lado direito da tela, em azul.