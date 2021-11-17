Mega da Virada: tudo o que você precisa saber antes de apostar

Já estão abertas as apostas para a Mega da Virada 2022, sorteio da Mega-Sena realizado sempre no último dia do ano com uma premiação de tirar o fôlego. O diferencial da Mega da Virada em relação aos demais sorteios da Mega-Sena é que o prêmio não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio passa para quem acertar a quina, e assim por diante.
Para ajudar você a tirar dúvidas e fazer sua aposta, separamos os principais destaques da Mega da Virada de 2022.
QUAL O VALOR DO PRÊMIO DA MEGA DA VIRADA?
O valor do prêmio previsto para o sorteio deste ano é de R$ 500 milhões, segundo informa a Caixa Econômica Federal. O valor ultrapassa os R$ 350 milhões de 2021 e deve se tornar o maior prêmio da história das Loterias da Caixa. Caso apenas um ganhador leve a bolada e aplique todo o valor na poupança, serão mais de R$ 1,5 milhão em rendimentos mensais. O dinheiro também é suficiente para comprar 40 mansões, no valor de R$ 8,75 milhões cada.
QUANTO CUSTA A APOSTA NA MEGA DA VIRADA?
As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica, além do aplicativo Loterias Caixa, disponível para iOS e Android, e do site da Caixa. O valor da aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. Para quem opta por sete números, o total é R$ 31,50, e para oito R$ 126.
COMO APOSTAR NA MEGA DA VIRADA PELA INTERNET?
Clientes com acesso à Caixa Econômica pela internet podem fazer suas apostas pelo canal. Para isso, basta ter conta-corrente e ser maior de 18 anos. O apostador deve acessar o site e clicar em "Sim" para responder à pergunta: "Você tem mais de 18 anos?" Na próxima página, clique em "Aposte Já" e, em seguida, vá em "Aposte Agora", para a Mega da Virada. Preencha sua aposta e clique em "Ir para pagamento", do lado direito da tela, em azul.
BOLÃO DA MEGA DA VIRADA 2022
A Caixa Loterias também disponibiliza a modalidade do bolão. Para isso, é necessário preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10, mas cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas casas lotéricas. Neste caso, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.
QUAIS AS CHANCES DE ACERTAR UMA APOSTA DA MEGA DA VIRADA?
Para quem opta por uma aposta simples (seis números), a probabilidade de ganhar o prêmio principal é de uma em mais de 50 milhões. Aqueles que fazem uma aposta com sete números têm probabilidade um pouco maior, de uma para 7,1 milhões. Jogando oito números, as chances são de uma para cada 1,7 milhões.
QUAL O PRAZO PARA RETIRAR O PRÊMIO?
O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. A Caixa informa que, passado esse período, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). Vale lembrar que, em 2020, o vencedor de uma das apostas da Mega da Virada não compareceu para retirar o prêmio.
QUE HORAS OCORRE O SORTEIO DA MEGA DA VIRADA?
O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro de 2022, por volta das 20 horas. A Caixa ainda não informou em quais canais haverá transmissão ao vivo do sorteio.
QUAL FOI O RESULTADO DA MEGA DA VIRADA DO ANO PASSADO?
Os números sorteados em 31 de dezembro de 2021 foram 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46. O prêmio foi de aproximadamente R$ 350 milhões.
COMO CONFERIR O RESULTADO DA MEGA-SENA, MEGA DA VIRADA E DEMAIS LOTERIAS?
Os resultados de todos os sorteios das loterias da Caixa podem ser conferidos diretamente no site das Loterias Caixa.