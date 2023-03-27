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R$ 7.994.871

Quina: aposta feita em Vila Velha ganha prêmio de quase R$ 8 milhões

Recentemente, no início de março, também em Vila Velha, outro apostador da cidade acertou as seis dezenas da Mega-Sena e embolsou R$ 33 milhões

Publicado em 27 de Março de 2023 às 07:02

Publicado em 

27 mar 2023 às 07:02
Aposta de Vila Velha acertou os cinco números da Quina e embolsou mais de R$ 5 milhões
Aposta de Vila Velha acertou os cinco números da Quina e embolsou quase R$ 8 milhões Crédito: Divulgação/Caixa
Um morador de Vila Velha acordou milionário no domingo (26). O concurso 6109 da Quina, realizado na noite do sábado (25), premiou a aposta do Espírito Santo com o valor de R$ 7.994.871,13. Outro sortudo, de Campo Mourão, no Paraná, também recebeu o mesmo valor.
Os números sorteados foram: 08-12-33-47-65. O jogo foi feito na lotérica Mega Mania.
Outras 181 apostas marcaram quatro números e embolsaram, cada uma, R$ 3.729,64. Outras 10.522 apostas acertaram três dezenas e vão embolsar, cada uma, R$ 61,10.

Sorte está em Vila Velha

Recentemente, no início de março, também em Vila Velha, outro apostador da cidade acertou as seis dezenas da Mega-Sena e embolsou R$ 33 milhões.

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