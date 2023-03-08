Mega-Sena: morador de Vila Velha que faturou R$ 33 milhões retira prêmio

Apostador de Fortaleza acerta os seis números sorteados na Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

Segundo a Caixa, a aposta vencedora do prêmio milionário foi feita pela internet em Vila Velha . O sorteio do concurso 2570 foi realizado em São Paulo e as dezenas sorteadas foram: 08 - 18 - 26 - 27 - 47 - 50.

Prazo para resgate de prêmios acima de R$ 1903,98 é de 90 dias

De acordo com as regras da Caixa, o pagamento dos prêmios com valores superiores a R$ 1.903,98 só pode ser realizado nas agências do banco com a apresentação de comprovante de identidade original, CPF e recibo de aposta original.

O pagamento de apostas realizadas pelo Internet Banking CAIXA (IBC), independentemente do valor, só pode ser feito nas agências ao titular indicado no comprovante de aposta, ou seu procurador, mediante apresentação de comprovante de identidade com CPF e a impressão do bilhete premiado.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio e, caso não sejam resgatados, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).​​​​

Sortudo pode comprar 3 coberturas duplex e até 96 apartamentos

Se quiser continuar morando no Espírito Santo, o apostador sortudo poderá escolher entre muitas opções no mercado imobiliário. Com a fortuna recebida, ele pode comprar até 96 apartamentos "mais simples", com 51 m², no valor de R$ 344.500, em Coqueiral de Itaparica ou três apartamentos duplex na cobertura com vista de frente para o mar da Praia da Costa, de R$ 10 milhões cada.

O novo milionário também pode optar por 11 apartamentos de alto padrão no valor de R$ 3,3 milhões na Praia de Itaparica, uma casa de R$ 16 milhões de frente para a praia em Guarapari ou ainda dois imóveis de luxo nas montanhas capixabas no valor de R$ 11,9 milhões cada.

Kleverson Passos, corretor especializado em imóveis de luxo, disse ao g1ES que, se fosse ele o ganhador, viveria da renda da aplicação do valor e compraria imóveis com a fortuna.

"Também tem que pensar em uma renda futura. É importante investir o dinheiro porque muitas vezes o descontrole financeiro acaba fazendo com que a pessoa perca tudo. Ele pode ter uma revenda considerável no futuro. Ele poderia aplicar R$ 25 mil, viver com a renda da aplicação de cerca de R$ 250 mil por mês e ainda pode comprar imóveis e ir pagando. Com isso, ele vai montando um patrimônio sólido", disse o corretor.

"Também tem que pensar em uma renda futura. É importante investir o dinheiro porque muitas vezes o descontrole financeiro acaba fazendo com que a pessoa perca tudo. Ele pode ter uma revenda considerável no futuro. Ele poderia aplicar R$ 25 mil, viver com a renda da aplicação de cerca de R$ 250 mil por mês e ainda pode comprar imóveis e ir pagando. Com isso, ele vai montando um patrimônio sólido" Kleverson Passos - Corretor especializado em imóveis de luxo