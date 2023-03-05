Morador de Vila Velha ganha R$ 33 milhões na Mega-Sena

Um apostador de Vila Velha ganhou R$ 33.139.056,49 na Mega-Sena. O sorteio do concurso 2570 foi realizado no último sábado (4) pela Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram: 08 - 18 - 26 - 27 - 47 - 50. A aposta foi feita pela internet, segundo a Caixa.

A sorte parece que estava virada para quem mora na cidade capixaba. Outros apostadores acertaram a quina e levaram R$ 123.189,00 em um bolão. Em Vitória, um concorrente levou R$ 61.594,54 por cinco acertos.

O sorteio foi realizado no Caminhão da Sorte, em São Paulo, por volta das 20h15.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) da Mega-Sena é de 1 em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para 1 em 7,1 milhões.

Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Veja como jogar

Pelo site

Acesse o site Loterias Online

Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"

Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito

Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra

Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

Após a introdução, faça login ou cadastre-se

Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"

Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"

Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Pelo Internet Banking

Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

Clique em loterias

Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 22h, limitado ao horário limite para fechamento das apostas)

Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)

Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"

Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"

Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento