Aposta de Linhares ganha mais de R$ 1,5 milhão no Super Sete

Segundo a operadora de caixa da lotérica, a sorte veio com um jogo simples, de R$ 2,50.

O sorteio aconteceu na tarde de quarta-feira (16). Os números retirados da roleta foram: 8, 8, 4, 6, 7, 3, 6 . A aposta ganhou exatamente R$ 1.579.986,69.

O Super Sete é uma modalidade de loteria lançada em 2020. Nele, o volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. O apostador deve escolher um número por coluna. Há também a possibilidade de fazer apostas múltiplas, com até 21 números.