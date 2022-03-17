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Loteria da Caixa

Aposta de Linhares ganha mais de R$ 1,5 milhão no Super Sete

Segundo a operadora de caixa da lotérica, a pessoa fez um jogo simples, de R$ 2,50; sorteio aconteceu na tarde desta quarta-feira (16)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 mar 2022 às 10:16

Publicado em 17 de Março de 2022 às 10:16

Lotérica onde foi feita a aposta vencedora, no bairro Novo Horizonte, em Linhares
Lotérica onde foi feita a aposta vencedora, no bairro Novo Horizonte, em Linhares Crédito: Eduardo Dias
Uma aposta feita no bairro Novo Horizonte, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi a única que acertou todos os números do Super Sete, uma das loterias da Caixa Econômica Federal. A pessoa vencedora vai levar mais de R$ 1,5 milhão.
Segundo a operadora de caixa da lotérica, a sorte veio com um jogo simples, de R$ 2,50.
O sorteio aconteceu na tarde de quarta-feira (16). Os números retirados da roleta foram: 8, 8, 4, 6, 7, 3, 6. A aposta ganhou exatamente R$ 1.579.986,69. 

SUPER SETE

O Super Sete é uma modalidade de loteria lançada em 2020. Nele, o volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. O apostador deve escolher um número por coluna. Há também a possibilidade de fazer apostas múltiplas, com até 21 números.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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