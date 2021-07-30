Bebês se transformam em atletas olímpicos em UTI de hospital de Colatina

Bebês de UTI se fantasiam para lembrar Olímpiadas Crédito: Hospital e Maternidade São José / Divulgação

As Olimpíadas de Tóquio estão a todo vapor e o clima chegou até Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Os bebês da UTI neonatal de uma maternidade da cidade foram fantasiados para homenagear alguns esportes que estão em disputa no Japão. O resultado é medalha de ouro em fofura.

A Gazeta já Em meio à rotina difícil da UTI neonatal, os profissionais do Hospital Maternidade São José costumam fazer esse tipo de ação para amenizar o sofrimento das famílias que ficam angustiadas. A reportagem dejá mostrou o trabalho realizado na unidade.

Enquanto em Tóquio os atletas estão na luta por medalhas, na UTI de Colatina os bebês estão lutando para ganhar peso e ir pra casa mais rápido. Alguns ficam até seis meses hospitalizados. Ao todo, participaram 16 bebês. Eles foram fantasiados e fotografados para lembrar as modalidades olímpicas e reforçar a torcida pelos brasileiros. O resultado é tão bom quanto o de ver um atleta do Brasil subindo ao pódio. Vale muito ver cada foto da galera abaixo.

Os bebês olímpicos de Colatina

Segundo Kêndyce Almeida, coordenadora geral de fisioterapia da UTI neonatal, os pais dos bebês aprovam a iniciativa. "Eles adoram! Para nossa equipe, proporcionar momentos assim é uma oportunidade desses campeões estarem, de alguma forma, conectados com o mundo fora da UTIN. É uma satisfação enorme ver o envolvimento de toda a equipe e a alegria das famílias", afirmou.

A profissional lembrou que tudo foi feito com cuidado para não prejudicar a saúde dos pacientes e as fotos foram realizadas com a autorização dos pais. “Nós acreditamos que os bebês sentem toda essa energia maravilhosa chegar até eles", finalizou a fisioterapeuta.

MESVERSÁRIO NA UTI

Nós temos certeza que você adorou os bebês de Colatina. Então, antes de ir embora, separamos as melhores fotos dos mesversários realizados no local.