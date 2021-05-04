Bebês internados ganham 'mesversário' em UTI de hospital em Colatina

A espera de um bebê é um período cercado de planos e sonhos na vida da família. É comum que os familiares imaginem a saída da maternidade logo nos primeiros dias para colocar em prática tudo que foi planejado. No entanto, não é sempre que os recém-nascidos conseguem sair logo do hospital. Alguns precisam ficar mais um período internados, gerando apreensão para as famílias. Em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, profissionais desenvolveram uma atividade para amenizar essa dor: fotos comemorativas.
Em meio à rotina difícil da UTI neonatal, profissionais do Hospital Maternidade São José observavam o sofrimento das famílias que precisavam deixar seus bebês por mais tempo hospitalizados.
"Toda mãe quando vai para a maternidade ganhar seu filho cria aquela expectativa de levá-lo para casa. Quando o médico explica que ele terá que ir para UTI, acaba causando uma certa frustração e um desespero"
Segundo Kêndyce, o espaço abriga em média 40 bebês por mês. Ela explicou que geralmente os prematuros e os de baixo peso são os que permanecem mais tempo internados. “Já tivemos bebê que permaneceu do nascimento até os 6 meses de vida”, conta.
A profissional se reuniu com uma colega e teve uma ideia para aproximar as famílias dos filhos. “Comecei a observar que o que elas mais pediam era para tirar uma foto de seu bebê, que na época não era permitido. Então surgiu a ideia de fotografarmos os bebês em todas as datas comemorativas e revelarmos essas fotos, para presentear as famílias”, lembrou. O resultado é uma explosão de fofura e nós podemos provar. Vale muito ver cada foto da galera abaixo.
Bebês ganham 'mesversário' em UTI de hospital em Colatina
Com a ideia, o espaço antes cercado de incerteza começou a ganhar mais cor e vida. Tudo virava tema para os ensaios fotográficos. Os recém-nascidos foram registrados no Carnaval, Páscoa, Festa Junina, Dia das Crianças, Natal e até na Copa do Mundo. Muitas roupas usadas pelos bebês foram confeccionadas pelas próprias profissionais. As fotos são compartilhadas nas redes sociais da maternidade e autorizadas pelos pais.
MESVERSÁRIO GANHOU ESPAÇO NA PANDEMIA
A ação que já fazia sucesso entre mães e bebês precisou ser reforçada com a chegada da pandemia de coronavírus. “Por motivos de segurança, os horários de visitas das mães foram reduzidos. Então surgiu uma outra ideia, começamos a fazer os 'mesversários'. Quando eles completam o mês de vida, idealizamos um tema, preparamos um bolo falso, esperamos o momento da visita dos pais e cantamos parabéns e comemoramos com eles”, relatou a profissional.
A iniciativa fez a diferença na vida de uma família de Nova Venécia, cidade que fica a 120 km de Colatina. Henry Ribeiro Justino nasceu no último dia 24 de março, com 29 semanas de gestação e apenas 705 gramas. Ele precisou ir para a UTI do hospital e ainda segue internado, mas quando completou um mês, a apreensão da família foi transformada em alegria por poder comemorar essa data.
“Desde a gravidez eu sonhava em organizar o mesversário do meu bebê, mas a prematuridade e a possibilidade de ficar mais de 2 meses na UTIN frustraram esse sonho. Os mesversários organizados pela equipe médica da UTIN foram uma surpresa muito feliz em meio a tanta angústia e medo. Poder compartilhar as primeiras fotos do bebê é um momento de muita alegria para toda família. Podemos ver o carinho que essa equipe tem com todos os bebês da unidade e isso aquece nossos corações”, relatou a mãe Gizelle Leandro Ribeiro.
Essa gratidão dos familiares é o que motiva os profissionais da unidade a seguirem com o projeto. “Fazer a diferença na vida de alguém, sentindo a dor do outro e tentar confortar nos leva a nos tornarmos seres humanos melhores e profissionais mais humanos”, finalizou a coordenadora geral da fisioterapia.