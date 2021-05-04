Bebês internados ganham 'mesversário' em UTI de hospital em Colatina Crédito: Hospital São José | Divulgação

A espera de um bebê é um período cercado de planos e sonhos na vida da família. É comum que os familiares imaginem a saída da maternidade logo nos primeiros dias para colocar em prática tudo que foi planejado. No entanto, não é sempre que os recém-nascidos conseguem sair logo do hospital. Alguns precisam ficar mais um período internados, gerando apreensão para as famílias. Em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, profissionais desenvolveram uma atividade para amenizar essa dor: fotos comemorativas.

Em meio à rotina difícil da UTI neonatal, profissionais do Hospital Maternidade São José observavam o sofrimento das famílias que precisavam deixar seus bebês por mais tempo hospitalizados.

"Toda mãe quando vai para a maternidade ganhar seu filho cria aquela expectativa de levá-lo para casa. Quando o médico explica que ele terá que ir para UTI, acaba causando uma certa frustração e um desespero" Kêndyce Almeida Teixeira - Coordenadora geral da fisioterapia da UTi neonatal

Segundo Kêndyce, o espaço abriga em média 40 bebês por mês. Ela explicou que geralmente os prematuros e os de baixo peso são os que permanecem mais tempo internados. “Já tivemos bebê que permaneceu do nascimento até os 6 meses de vida”, conta.

A profissional se reuniu com uma colega e teve uma ideia para aproximar as famílias dos filhos. “Comecei a observar que o que elas mais pediam era para tirar uma foto de seu bebê, que na época não era permitido. Então surgiu a ideia de fotografarmos os bebês em todas as datas comemorativas e revelarmos essas fotos, para presentear as famílias”, lembrou. O resultado é uma explosão de fofura e nós podemos provar. Vale muito ver cada foto da galera abaixo.

Bebês ganham 'mesversário' em UTI de hospital em Colatina

Com a ideia, o espaço antes cercado de incerteza começou a ganhar mais cor e vida. Tudo virava tema para os ensaios fotográficos. Os recém-nascidos foram registrados no Carnaval, Páscoa, Festa Junina, Dia das Crianças, Natal e até na Copa do Mundo. Muitas roupas usadas pelos bebês foram confeccionadas pelas próprias profissionais. As fotos são compartilhadas nas redes sociais da maternidade e autorizadas pelos pais.

MESVERSÁRIO GANHOU ESPAÇO NA PANDEMIA

A ação que já fazia sucesso entre mães e bebês precisou ser reforçada com a chegada da pandemia de coronavírus. “Por motivos de segurança, os horários de visitas das mães foram reduzidos. Então surgiu uma outra ideia, começamos a fazer os 'mesversários'. Quando eles completam o mês de vida, idealizamos um tema, preparamos um bolo falso, esperamos o momento da visita dos pais e cantamos parabéns e comemoramos com eles”, relatou a profissional.

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A iniciativa fez a diferença na vida de uma família de Nova Venécia , cidade que fica a 120 km de Colatina. Henry Ribeiro Justino nasceu no último dia 24 de março, com 29 semanas de gestação e apenas 705 gramas. Ele precisou ir para a UTI do hospital e ainda segue internado, mas quando completou um mês, a apreensão da família foi transformada em alegria por poder comemorar essa data.

“Desde a gravidez eu sonhava em organizar o mesversário do meu bebê, mas a prematuridade e a possibilidade de ficar mais de 2 meses na UTIN frustraram esse sonho. Os mesversários organizados pela equipe médica da UTIN foram uma surpresa muito feliz em meio a tanta angústia e medo. Poder compartilhar as primeiras fotos do bebê é um momento de muita alegria para toda família. Podemos ver o carinho que essa equipe tem com todos os bebês da unidade e isso aquece nossos corações”, relatou a mãe Gizelle Leandro Ribeiro.

Henry Ribeiro Justino comemorou um mês da UTI Crédito: Acervo Familiar