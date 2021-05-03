Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morador de Colatina

Capixaba passa em 9 universidades internacionais e pede ajuda com custos

Com apenas 20 anos, Gabriel Brandão Scarpati conseguiu ser aceito em oito instituições dos Estados Unidos e uma do Canadá. Em função dos altos custos, o jovem precisa de ajuda para bancar a vida fora do Brasil

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 19:37

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

03 mai 2021 às 19:37
Gabriel Brandão Scarpati foi aceito em nove universidades internacionais
Gabriel Brandão Scarpati foi aceito em nove universidades internacionais Crédito: Acervo Pessoal
Morador de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, Gabriel Brandão Scarpati foi aprovado em nove universidades internacionais. Com apenas 20 anos, o jovem conseguiu ser aceito em oito instituições dos Estados Unidos e uma do Canadá. Apesar da alegria, o sonho do jovem corre risco. Com os altos custos para se manter fora do país, o estudante abriu uma vaquinha virtual para que as pessoas possam ajudar ele a se mudar. 
No final de 2020, Gabriel concluiu o Ensino Médio integrado com o curso Técnico de Edificações no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)- Campus Colatina. Durante os três anos na instituição, o estudante sempre se destacou pelo alto desempenho acadêmico e bom resultado em olimpíadas e competições de Matemática, Física, Ciências e Astronomia.

Veja Também

Com livros e videoaulas, amigos do ES conquistam vaga em Medicina na USP

Enem: estudante do ES está entre os 28 candidatos com redação nota mil

"Sempre fui esforçado e dedicado e quero continuar estudando muito para melhorar o mundo em que vivemos"
Gabriel Brandão Scarpati - Estudante

O SONHO DE ESTUDAR FORA DO PAÍS

Sempre disciplinado e com esse bom desempenho, o estudante tinha o sonho de estudar fora do Brasil. Com mais afinidades com as ciências exatas, a escolha do curso foi natural para o capixaba. “Sempre fui muito curioso e sempre tive vontade de saber como as coisas funcionam, por isso sonho em fazer engenharia nos EUA, pois esta área é muito incentivada lá”, descreveu.
Determinado a estudar fora do país, Gabriel tinha noção que precisava se preparar muito, já que não é fácil conseguir ser aceito em uma universidade internacional. Então, o estudante conseguiu o valioso apoio de uma antiga professora do Ifes, que colaborou em todo processo.
Gabriel Brandão Scarpati foi aceito em nove universidades internacionais
Gabriel Brandão Scarpati foi aceito em nove universidades internacionais Crédito: Acervo Pessoal
“Ele me convidou para ser sua Counselor , uma espécie de tutora, em seu processo de aplicação pleiteando vagas em universidades americanas e canadenses. Tive o prazer de dar aulas de língua inglesa para o Gabriel em 2018 e 2019.Conheci um garoto tímido, com um inglês que deixava muito a desejar, e hoje vejo um jovem de sucesso, aprovado em vários testes de proficiência da Língua. Alguém que provou que sonhar é preciso e que mesmo começando de baixo é possível atingir o topo", relatou a professora Maria Luiza Fontana Linhalis. 
Com esse apoio da educadora e seu mérito, o colatinense conseguiu ser aprovado em nove instituições internacionais. Segundo Gabriel, ele optou pela University of South Florida, nos Estados Unidos.

AJUDA PARA CONSEGUIR O SONHO

Apesar da alegria pela aprovação, o sonho do estudante capixaba pode estar ameaçado. Com os altos custos para se manter fora do país, Gabriel criou uma vaquinha para conseguir fazer a mudança “Infelizmente, o custo é muito caro e eu não tenho condições financeiras para me manter lá, pois sempre fui de uma família humilde e precisei batalhar por tudo que conquistei”, destacou.
Gabriel sempre ajudou os pais na padaria da família e descreve os custos elevados de estudar fora do país. “São US$ 5.410 dólares pelas aulas, US$ 1.100 por livros e materiais didáticos, US$ 11.836 para moradia e alimentação, US$ 4.100 dólares por outros gastos e US$ 2.957 por um seguro de saúde”, relatou. Os custos ultrapassam os US$ 25 mil dólares por ano, quase R$ 140 mil reais na cotação atual. 
Quem quiser ajudar o estudante pode colaborar através de uma vaquinha virtual. “Peço que me ajudem a realizar esse sonho, por favor. Eu adoraria representar nosso país em pesquisas e grandes descobertas no futuro. Qualquer doação já me ajuda bastante”, finalizou.

Veja Também

De Iúna, aluno da rede pública ganha ouro na Olimpíada de Ciências

Estudantes do ES ganham etapa de competição mundial na área de finanças

Capixaba participa de competição mundial de estudantes empreendedores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Colatina Educação Estados Unidos IFES ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
IA já reduz emprego e renda de jovens brasileiros, diz estudo
Carro da PF fazendo escolta da prisão do Daniel Vocaro
Exército credenciou Master para empréstimos consignados
Imagem de destaque
Oito crianças morrem em tiroteio na Louisiana, segundo a polícia; o que se sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados