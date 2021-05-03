Capixaba passa em 9 universidades internacionais e pede ajuda com custos

Gabriel Brandão Scarpati foi aceito em nove universidades internacionais Crédito: Acervo Pessoal

Morador de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, Gabriel Brandão Scarpati foi aprovado em nove universidades internacionais. Com apenas 20 anos, o jovem conseguiu ser aceito em oito instituições dos Estados Unidos e uma do Canadá. Apesar da alegria, o sonho do jovem corre risco. Com os altos custos para se manter fora do país, o estudante abriu uma vaquinha virtual para que as pessoas possam ajudar ele a se mudar.

No final de 2020, Gabriel concluiu o Ensino Médio integrado com o curso Técnico de Edificações no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - Campus Colatina. Durante os três anos na instituição, o estudante sempre se destacou pelo alto desempenho acadêmico e bom resultado em olimpíadas e competições de Matemática, Física, Ciências e Astronomia.

"Sempre fui esforçado e dedicado e quero continuar estudando muito para melhorar o mundo em que vivemos" Gabriel Brandão Scarpati - Estudante

O SONHO DE ESTUDAR FORA DO PAÍS

Sempre disciplinado e com esse bom desempenho, o estudante tinha o sonho de estudar fora do Brasil. Com mais afinidades com as ciências exatas, a escolha do curso foi natural para o capixaba. “Sempre fui muito curioso e sempre tive vontade de saber como as coisas funcionam, por isso sonho em fazer engenharia nos EUA, pois esta área é muito incentivada lá”, descreveu.

Determinado a estudar fora do país, Gabriel tinha noção que precisava se preparar muito, já que não é fácil conseguir ser aceito em uma universidade internacional. Então, o estudante conseguiu o valioso apoio de uma antiga professora do Ifes, que colaborou em todo processo.

Gabriel Brandão Scarpati foi aceito em nove universidades internacionais Crédito: Acervo Pessoal

“Ele me convidou para ser sua Counselor , uma espécie de tutora, em seu processo de aplicação pleiteando vagas em universidades americanas e canadenses. Tive o prazer de dar aulas de língua inglesa para o Gabriel em 2018 e 2019.Conheci um garoto tímido, com um inglês que deixava muito a desejar, e hoje vejo um jovem de sucesso, aprovado em vários testes de proficiência da Língua. Alguém que provou que sonhar é preciso e que mesmo começando de baixo é possível atingir o topo", relatou a professora Maria Luiza Fontana Linhalis.

Com esse apoio da educadora e seu mérito, o colatinense conseguiu ser aprovado em nove instituições internacionais. Segundo Gabriel, ele optou pela University of South Florida, nos Estados Unidos.

AJUDA PARA CONSEGUIR O SONHO

Apesar da alegria pela aprovação, o sonho do estudante capixaba pode estar ameaçado. Com os altos custos para se manter fora do país, Gabriel criou uma vaquinha para conseguir fazer a mudança “Infelizmente, o custo é muito caro e eu não tenho condições financeiras para me manter lá, pois sempre fui de uma família humilde e precisei batalhar por tudo que conquistei”, destacou.

Gabriel sempre ajudou os pais na padaria da família e descreve os custos elevados de estudar fora do país. “São US$ 5.410 dólares pelas aulas, US$ 1.100 por livros e materiais didáticos, US$ 11.836 para moradia e alimentação, US$ 4.100 dólares por outros gastos e US$ 2.957 por um seguro de saúde”, relatou. Os custos ultrapassam os US$ 25 mil dólares por ano, quase R$ 140 mil reais na cotação atual.