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Reconhecimento internacional

Estudantes do ES ganham etapa de competição mundial na área de finanças

Quatro alunos do curso de Economia da Fucape, sob a coordenação da professora Neyla Tardin, venceram a fase Latino Americana do CFA Challenge e vão disputar nos próximos meses a etapa global da competição

Publicado em 30 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

30 mar 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Os estudantes de Economia Bruno Arivabene, Matheus Barcellos, Isadora Sunderhus e Enzo Chieza venceram a etapa Latino Americana do CFA Challenge
Os estudantes de Economia Bruno Arivabene, Mateus Barcellos, Isadora Sunderhus e Enzo Chieza venceram a etapa Latino Americana do CFA Challenge Crédito: Letícia Soares/Divulgação Fucape
Quatro estudantes de Economia da Fucape, em Vitória, deram mais um importante passo na maior competição mundial sobre finanças realizada entre universidades, a CFA Institute Research Challenge. 
Bruno Arivabene, Mateus Barcellos, Isadora Sunderhus e Enzo Chieza, sob a coordenação da professora Neyla Tardin, ganharam a etapa subregional das Américas e agora se prepararam para a fase global, que deverá acontecer nos próximos meses em uma disputa com estudantes do mundo todo. 
A equipe já havia vencido a etapa brasileira em dezembro de 2020 e, nesta segunda-feira (29), foi anunciada como a melhor entre os grupos participantes da fase subregional, que escolheu estudantes da América Latina. A expectativa é que até meados do ano os representantes capixabas "briguem" pelo troféu máximo. 
Na competição, as equipes têm a tarefa de analisar e montar relatórios com a análise de empresas. De acordo com a faculty advisor do time, Neyla Tardin, os alunos deveriam executar um laudo de avaliação de uma companhia e precificá-la.
Esta é a primeira vez que uma faculdade capixaba chega tão longe nessa competição. Para os envolvidos, alcançar esse resultado é muito positivo para o crescimento pessoal e profissional, além de contribuir para valorizar e incentivar o ensino e o mercado financeiro no Espírito Santo. 
Neyla Tardin, professora da Fucape
Neyla Tardin é a coordenadora da equipe vencedora da CFA Institute Research Challenge. Crédito: Acervo pessoal
"Como professora estou muito feliz. São alunos muito bons, dedicados. Muitos deles já receberam proposta de trabalho por conta desse CFA. Acho que é um bom chamariz para o currículo. Eu estou muito feliz! A sensação é de trabalho realizado"
Neyla Tardin - Professora da Fucape e coordenadora da equipe vencedora da competição
Os alunos também comemoraram o resultado que conquistaram e reforçaram que esse tipo de competição contribui para o aprendizado e pode abrir ainda muitas portas profissionais. 
"Para nós, a trajetória na competição está sendo super proveitosa, tanto no âmbito profissional quanto no acadêmico. Esperamos continuar representando bem nosso Estado nas próximas etapas"
Enzo Chieza - Estudante de Economia e um dos integrantes da equipe vencedora do CFA Challenge

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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