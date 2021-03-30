Estudantes do ES ganham etapa de competição mundial na área de finanças

Os estudantes de Economia Bruno Arivabene, Mateus Barcellos, Isadora Sunderhus e Enzo Chieza venceram a etapa Latino Americana do CFA Challenge Crédito: Letícia Soares/Divulgação Fucape

Quatro estudantes de Economia da Fucape, em Vitória, deram mais um importante passo na maior competição mundial sobre finanças realizada entre universidades, a CFA Institute Research Challenge.

Bruno Arivabene, Mateus Barcellos, Isadora Sunderhus e Enzo Chieza, sob a coordenação da professora Neyla Tardin, ganharam a etapa subregional das Américas e agora se prepararam para a fase global, que deverá acontecer nos próximos meses em uma disputa com estudantes do mundo todo.

A equipe já havia vencido a etapa brasileira em dezembro de 2020 e, nesta segunda-feira (29), foi anunciada como a melhor entre os grupos participantes da fase subregional, que escolheu estudantes da América Latina. A expectativa é que até meados do ano os representantes capixabas "briguem" pelo troféu máximo.

Na competição, as equipes têm a tarefa de analisar e montar relatórios com a análise de empresas. De acordo com a faculty advisor do time, Neyla Tardin, os alunos deveriam executar um laudo de avaliação de uma companhia e precificá-la.

Esta é a primeira vez que uma faculdade capixaba chega tão longe nessa competição. Para os envolvidos, alcançar esse resultado é muito positivo para o crescimento pessoal e profissional, além de contribuir para valorizar e incentivar o ensino e o mercado financeiro no Espírito Santo.

Neyla Tardin é a coordenadora da equipe vencedora da CFA Institute Research Challenge. Crédito: Acervo pessoal

"Como professora estou muito feliz. São alunos muito bons, dedicados. Muitos deles já receberam proposta de trabalho por conta desse CFA. Acho que é um bom chamariz para o currículo. Eu estou muito feliz! A sensação é de trabalho realizado" Neyla Tardin - Professora da Fucape e coordenadora da equipe vencedora da competição

Os alunos também comemoraram o resultado que conquistaram e reforçaram que esse tipo de competição contribui para o aprendizado e pode abrir ainda muitas portas profissionais.