Capixabas ficam no top 3 em competição sobre o mercado financeiro

Mercado financeiro: participantes do desafio tiveram rotina semelhante a de uma gestora de investimentos Crédito: Pexels/Pixabay

Um grupo formado por três estudantes do curso de Engenharia Mecânica da Ufes garantiu o terceiro lugar em uma competição nacional sobre o mercado financeiro. Enzo Chieza Dummer, Davi Figueiredo Poncio e Eduardo de Almeida Bozzeda ficaram entre as três melhores equipes do Desafio Safra Top Gestor, realizado pelo Banco Safra.

A disputa teve cerca de 3 mil inscritos e durou quatro meses. Ao longo desse período, os universitários foram submetidos a diversas etapas que exigiram que seus conhecimentos fossem colocados em prática. A rotina do desafio buscava reproduzir o dia a dia de uma gestora de investimentos e da tesouraria de um banco.

Os participantes fizeram análises de cenários econômicos nacionais e internacionais, estruturaram portfólios, avaliaram potenciais riscos e oportunidades do mercado, fizeram a gestão de recursos, montaram carteiras de fundos, além de outras atividades.

A grande final aconteceu na noite do dia 28 e reuniu as cinco equipes que tiveram os melhores desempenhos. Além do time capixaba, chegaram a essa etapa dois grupos de São Paulo, um da Bahia e um de Minas Gerais. O 1º lugar ficou com São Paulo, o 2º com a Bahia e o 3º com os representantes do Espírito Santo

Segundo um dos integrantes da equipe de engenheiros da Ufes, Enzo Chieza Dummer, é a primeira vez que um grupo de capixabas chega em uma posição de tanto destaque na competição, que é realizada desde 2017. Para ele, participar do desafio representou crescimento profissional, novos aprendizados, abertura de portas no mercado de trabalho e ainda ajuda a mostrar os talentos do Espírito Santo.

Enzo Chieza Dummer fez parte da equipe de capixabas que ficou em 3º lugar no Desafio Safra Top Gestor Crédito: Arquivo pessoal

"É uma oportunidade de crescimento, de conhecimento. Além disso, temos a chance de fazer contato com profissionais do banco, o que pode abrir portas. Participar do desafio e chegar a essa posição, além de ser uma satisfação pessoal, também contribui para atrairmos a atenção para o Espírito Santo e fazer com que olhem com respeito para os profissionais do Estado" Enzo Chieza Dummer - Engenheiro e estudante de Economia