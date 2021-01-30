Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Disputa nacional

Capixabas ficam no top 3 em competição sobre o mercado financeiro

Grupo formado por estudantes da Ufes ficou na 3ª colocação no Desafio Safra Top Gestor, que contou com cerca de 3 mil inscritos

Públicado em 

30 jan 2021 às 01:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Mercado financeiro: participantes do desafio tiveram rotina semelhante a de uma gestora de investimentos
Mercado financeiro: participantes do desafio tiveram rotina semelhante a de uma gestora de investimentos Crédito: Pexels/Pixabay
Um grupo formado por três estudantes do curso de Engenharia Mecânica da Ufes garantiu o terceiro lugar em uma competição nacional sobre o mercado financeiro. Enzo Chieza Dummer, Davi Figueiredo Poncio e Eduardo de Almeida Bozzeda ficaram entre as três melhores equipes do Desafio Safra Top Gestor, realizado pelo Banco Safra. 
A disputa teve cerca de 3 mil inscritos e durou quatro meses. Ao longo desse período, os universitários foram submetidos a diversas etapas que exigiram que seus conhecimentos fossem colocados em prática. A rotina do desafio buscava reproduzir o dia a dia de uma gestora de investimentos e da tesouraria de um banco. 
Os participantes fizeram análises de cenários econômicos nacionais e internacionais, estruturaram portfólios, avaliaram potenciais riscos e oportunidades do mercado, fizeram a gestão de recursos, montaram carteiras de fundos, além de outras atividades. 
A grande final aconteceu na noite do dia 28 e reuniu as cinco equipes que tiveram os melhores desempenhos. Além do time capixaba, chegaram a essa etapa dois grupos de São Paulo, um da Bahia e um de Minas Gerais. O 1º lugar ficou com São Paulo, o 2º com a Bahia e o 3º com os representantes do Espírito Santo.
Segundo um dos integrantes da equipe de engenheiros da Ufes, Enzo Chieza Dummer, é a primeira vez que um grupo de capixabas chega em uma posição de tanto destaque na competição, que é realizada desde 2017. Para ele, participar do desafio representou crescimento profissional, novos aprendizados, abertura de portas no mercado de trabalho e ainda ajuda a mostrar os talentos do Espírito Santo. 
Enzo Chieza Dummer fez parte da equipe de capixabas que ficou em 3º lugar no Desafio Safra Top Gestor
Enzo Chieza Dummer fez parte da equipe de capixabas que ficou em 3º lugar no Desafio Safra Top Gestor Crédito: Arquivo pessoal
"É uma oportunidade de crescimento, de conhecimento. Além disso, temos a chance de fazer contato com profissionais do banco, o que pode abrir portas. Participar do desafio e chegar a essa posição, além de ser uma satisfação pessoal, também contribui para atrairmos a atenção para o Espírito Santo e fazer com que olhem com respeito para os profissionais do Estado"
Enzo Chieza Dummer - Engenheiro e estudante de Economia
A equipe capixaba receberá como um dos prêmios o valor de R$ 5 mil. O 2º colocado receberá R$ 10 mil e o 1º a quantia de R$ 20 mil. 

Veja Também

Valor e Vértice se unem e meta é chegar a R$ 55 bi sob custódia até 2025

Número de investidores do ES na Bolsa de Valores dobra em 1 ano

ES conquista prêmio nacional inédito na área acadêmica

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Economia espírito santo UFES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados