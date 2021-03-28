Na Lata: Fucape planeja abrir capital na bolsa e atuar em todo o Brasil

Aridelmo Teixeira é sócio-fundador da Fucape Business School Crédito: Bruno Coelho/Divulgação Fucape

Presente em 14 estados brasileiros, a Fucape Business School quer ampliar ainda mais a sua atuação no Brasil. A instituição de ensino capixaba tem no seu planejamento estratégico avançar suas operações para todas as capitais. O objetivo é ter até 2023 negócios nos 26 estados e no Distrito Federal.

A previsão é que nos próximos dois anos sejam investidos mais de R$ 20 milhões nos projetos que incluem a oferta de cursos que passam pela graduação, mestrado, dourado, MBA, além da aposta na implantação de hubs de inovação, seguindo o modelo desenvolvido na unidade de Vitória.

Dentro do plano de expansão dos hubs, alguns movimentos já estão acontecendo neste ano. Os primeiros lugares a seguirem os passos da experiência capixaba são Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Brasília.

O sócio-fundador da Fucape, Aridelmo Teixeira, explica que os hubs fazem parte do processo de ensino de qualidade defendido pela instituição, que é o de aproximar a academia do mercado. Para ele, ao estimular a inovação e a solução dos dilemas das empresas por meio desses espaços, os alunos conseguem aliar a teoria com a prática.

"Queremos fazer uma transformação no ensino. Resolvemos fazer a fusão entre a academia e o mercado. O Hub Fucape é um caminho para aliar a grade curricular com os problemas e os desafios enfrentados pelas empresas no dia a dia do mercado. Nossos alunos vão aprender na prática, e não só os professores vão avaliá-los, mas também o empreendedor, que vai dizer se o problema que ele expôs foi solucionado ou não."

CRESCIMENTO E GOVERNANÇA

Após a expansão para as capitais brasileiras, os passos seguintes, de acordo com Teixeira, são: ampliar a atuação da empresa para cidades com mais de 500 mil habitantes e que tenham renda per capita similar a das capitais e abrir capital na Bolsa de Valores, a B3.

A entrada no mercado de ações é planejada para o final de 2023 e início de 2024. O objetivo do grupo é se tornar a maior business school do Brasil.

Para Aridelmo Teixeira, estar listado em bolsa vai contribuir para o plano de crescimento da companhia e reforçar alguns valores e visões da empresa.

"Para garantir a governança adequada, nada melhor do que ter controles externos. Prestar contas e ser transparente é muito saudável para uma empresa, e a abertura de capital contribui para isso. Outro ponto é que essa decisão favorece para que, no futuro, depois de vencermos as 27 capitais, possamos fazer a expansão para cidades acima de 500 mil habitantes" Aridelmo Teixeira - Sócio-fundador da Fucape Business School

Além do fortalecimento da governança, o sócio da faculdade destaca que empresas e o mundo como um todo devem estar atentos e precisam valorizar e trabalhar projetos ligados às áreas ambiental e social. Ele cita a adoção do chamado critério ESG (Environmental, Social and Governance, em inglês, ou Ambiental, Social e de Governança, em português) para que empresas e sociedade cresçam de forma conjunta.

"As companhias não devem apenas ter o foco no lucro, nos resultados. Elas devem ser socialmente e ambientalmente responsáveis. Nós estamos buscando atuar nesse sentido. Temos, por exemplo, o projeto 120% Sustentável, na área ambiental. Na parte social, ajudamos na formação de diretores de escolas públicas, trabalhamos com educação financeira para pessoas de baixa escolaridade, entre outras ações."

Sobre a educação em si, Aridelmo Teixeira classifica o quadro nacional como desesperador e pontua que, enquanto a sociedade não valorizar essa área e o professor, continuaremos em um círculo vicioso de má qualidade do ensino.

"Não existe sociedade desenvolvida que não tenha uma educação pública de qualidade. E a nossa situação me deixa muito preocupado. É onde consumo minha energia. Precisamos convencer a sociedade que o caminho não é por onde estamos indo" Aridelmo Teixeira - Sócio-fundador da Fucape Business School

Confira abaixo o bate-papo do Na Lata com o empresário Aridelmo Teixeira.

Fucape Business School foi fundada em Vitória em 2000 Crédito: Fucape/Divulgação

PERFIL

Nome: Aridelmo Teixeira

Aridelmo Teixeira Empresa: Fucape Business School



Fucape Business School Cargo na empresa: Sócio-fundador



Sócio-fundador Empresa está no mercado: Há 21 anos



Há 21 anos Negócio: Cursos de mestrado, pós, graduação e doutorado



Cursos de mestrado, pós, graduação e doutorado Atuação: Presente em 14 estados brasileiros



Presente em 14 estados brasileiros Número de funcionários e alunos: Em torno de 1.700 alunos e 82 funcionários entre professores e administrativo.



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR