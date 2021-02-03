ES ganha laboratório de finanças que simula bolsa de valores

Fucape Finance Lab + Valor Crédito: Diculgação/Fucape

Um laboratório de finanças que simula as operações de uma bolsa de valores foi inaugurado nesta terça-feira (2) no Espírito Santo . A iniciativa vai funcionar dentro da faculdade Fucape Business School, em Vitória, e vai oferecer cursos sobre mercado financeiro em parceria com a Valor Investimentos.

O objetivo do Fucape Finance Lab + Valor é promover uma união entre o ambiente estudantil e o mercado, com cursos livres de criação de regulamentos fictícios de fundos com dados reais das bolsas mundiais, além de cursos livres de rápida duração, pagos e gratuitos, sobre educação financeira.

Esse é o primeiro espaço no Estado a contar com um terminal Bloomberg, painel onde é possível monitorar e analisar dados do mercado financeiro em tempo real, que possibilitará simular todas as operações realizadas em uma bolsa de valores de verdade.

Para a inauguração, foi feito um painel sobre a evolução do mercado financeiro que abordou o cenário da economia nacional e as expectativas para 2021. O debate teve a participação do secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, e do economista-chefe da XP, Caio Megale.