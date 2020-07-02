Mulheres estão investindo mais na bolsa de valores

Bolsa de valores Crédito: Pixabay

A bolsa de valores agora é “coisa de mulher”, segundo um levantamento da iHUB Investimentos. Os dados mostram, entre os meses de março e abril deste ano, um expressivo aumento no interesse delas por essa forma de investir, que tradicionalmente é associada ao universo masculino. O levantamento foi realizado com base em 1,5 mil clientes ativos da iHUB.

O perfil das investidoras é de uma mulher destemida que decidiu investir em ações sem ter experiência anterior. Elas têm entre 30 e 45 anos, uma renda por volta de R$15 mil, um patrimônio investido de até 500 mil e são pós-graduadas. Em geral, são executivas ou profissionais autônomas.

Mulher, economista e planejadora financeira, Cecília Perini acredita que a nova postura feminina está relacionada ao encorajamento coletivo vivenciado em sociedade nos últimos anos. “Isso resultou em maior confiança pessoal e elas viram que a bolsa de valores não é um bicho de sete cabeças. Lançaram mão dessa estratégia e agora estão desfrutando dos resultados”, contou.

ESCULTURA DE BALÕES

Esculturas de balões by Janine Manhães para o aniversário de 15 anos de Mari Velten Crédito: Divulgação

Famosa decoradora de festas do Estado, Janine Manhães está inovando nesta quarentena com suas esculturas em balões. "É um trabalho artístico em balões, que tem feito sucesso nesta pandemia em Home Party. É impactante, alegre e soluciona praticamente toda a decoração", conta Janine.

COMO COMPRAR O PRIMEIRO IMÓVEL?

Talk Imóveis é uma iniciativa da editoria de Imóveis & Cia de A Gazeta Crédito: Reprodução

Fernando Galdi e do diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert. A mediação do debate será feita pela editora de Imóveis & Cia, Tatiana Paysan. Todas as lives são transmitidas na página Esse é o assunto da segunda live do projeto Talk Imóveis, que irá ao ar nesta quinta-feira (02), a partir das 16h. O encontro terá a presença do professor de finanças e comentarista da rádio CBN Vitóriae do diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES),A mediação do debate será feita pela editora de Imóveis & Cia,Todas as lives são transmitidas na página agazeta.com.br/imóveis.

CONHECIMENTO EM REDE

Nesta quinta-feira (02), às 11h, será realizado mais um webinar do projeto UVV ON Conhecimento em Rede. O professor e diretor de Relacionamento com o Mercado (UVV) Jefferson Cabral conversará com o empresário Riguel Chieppe, diretor geral da divisão comércio do Grupo Águia Branca. Eles debaterão sobre os desafios de gestão de uma empresa familiar focada em resultados.

FESTA VIRTUAL