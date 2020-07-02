Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Mulheres estão investindo mais na bolsa de valores

levantamento da iHUB Investimentos mostram que, entre os meses de março e abril deste ano, houve um expressivo aumento no interesse delas nesta forma de investir

Públicado em 

02 jul 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Bolsa de valores
Bolsa de valores Crédito: Pixabay
A bolsa de valores agora é “coisa de mulher”, segundo um levantamento da iHUB Investimentos. Os dados mostram, entre os meses de março e abril deste ano, um expressivo aumento no interesse delas por essa forma de investir, que tradicionalmente é associada ao universo masculino.  O levantamento foi realizado com base em 1,5 mil clientes ativos da iHUB.
O perfil das investidoras é de uma mulher destemida que decidiu investir em ações sem ter experiência anterior. Elas têm entre 30 e 45 anos, uma renda por volta de R$15 mil, um patrimônio investido de até 500 mil e são pós-graduadas. Em geral, são executivas ou profissionais autônomas.
Mulher, economista e planejadora financeira, Cecília Perini acredita que a nova postura feminina está relacionada ao encorajamento coletivo vivenciado em sociedade nos últimos anos. “Isso resultou em maior confiança pessoal e elas viram que a bolsa de valores não é um bicho de sete cabeças. Lançaram mão dessa estratégia e agora estão desfrutando dos resultados”, contou.

ESCULTURA DE BALÕES 

Esculturas de balões by Janine Manhães para o aniversário de 15 anos de Mari Velten
Esculturas de balões by Janine Manhães para o aniversário de 15 anos de Mari Velten Crédito: Divulgação
Famosa decoradora de festas do Estado, Janine Manhães está inovando nesta quarentena com suas esculturas em balões. "É um trabalho artístico em balões, que tem feito sucesso nesta pandemia em Home Party. É impactante, alegre e soluciona praticamente toda a decoração", conta Janine. 

COMO COMPRAR O PRIMEIRO IMÓVEL?

Talk Imóveis é uma iniciativa da editoria de Imóveis & Cia de A Gazeta
Talk Imóveis é uma iniciativa da editoria de Imóveis & Cia de A Gazeta Crédito: Reprodução
Esse é o assunto da segunda live do projeto Talk Imóveis, que irá ao ar nesta quinta-feira (02), a partir das 16h. O encontro terá a presença do professor de finanças e comentarista da rádio CBN Vitória Fernando Galdi e do diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert. A mediação do debate será feita pela editora de Imóveis & Cia, Tatiana Paysan. Todas as lives são transmitidas na página agazeta.com.br/imóveis.

CONHECIMENTO EM REDE

Nesta quinta-feira (02), às 11h, será realizado mais um webinar do projeto UVV ON Conhecimento em Rede. O professor e diretor de Relacionamento com o Mercado (UVV) Jefferson Cabral conversará com o empresário Riguel Chieppe, diretor geral da divisão comércio do Grupo Águia Branca. Eles debaterão sobre os desafios de gestão de uma empresa familiar focada em resultados.

FESTA VIRTUAL

O Toro Live de Gustavo Cechinel e Renato Rossoni trazem dois nomes nacionais para o streaming deste sábado, 04. A carioca Nana Torres e a mineira Larysss promete agitar a “festa" virtual, que chega à sua 14ª edição, no Zoom. Além dos DJs, performances artísticas também estão incluídas. Os empresários passam a trabalhar, ainda, com um ingresso colaborativo, para ajudar a fortalecer a cena eletrônica capixaba e os artistas envolvidos neste momento de isolamento social.

Veja Também

Museu do Isolamento divulga arte produzida durante a pandemia

Capixaba é embaixador de inovação em desafio de combate à fome

Andaraí lança samba-enredo do Carnaval de Vitória 2021 em live

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

dinheiro Economia mulher Bolsa de Valores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados