Capixaba participa de competição mundial de estudantes empreendedores

Rodrigo Farina Crédito: Divulgação

O estudante e empreendedor do ES, Rodrigo Farina, 23 anos, que cursa Engenharia na UFRJ, vai representar o Brasil no Global Student Entrepreneur Awards (GSEA), principal competição internacional para estudantes que operam um negócio enquanto frequentam a faculdade. Ao todo, 3 mil alunos de todo o mundo participaram do GSEA.

Depois de vencer a etapa nacional, Farina vai participar da etapa mundial, em setembro, na cidade de Xangai, na China, se a pandemia do coronavírus permitir.

Rodrigo, ao lado dos seu sócios Juan Correa e Bruno Arouca, também graduandos de Engenharia da UFRJ, comandam a startup Brota, que desenvolveu uma tecnologia para cultivar horta em cápsulas.

Juan Correa, Rodrigo Farina e Bruno Arouca Crédito: Divugação

A horta inteligente e autônoma da startup parece uma caixinha de plástico com seis compartimentos onde são inseridas cápsulas com as sementes das plantas (veja as fotos na galeria abaixo). O produto foi lançado em junho de 2020, quando as pessoas passaram se interessar mais por jardinagem, devido ao isolamento social provocado pela pandemia. A empresa já vendeu mais de 8 mil hortinhas para diversos cantos do Brasil.

Num torrão, estão todos os nutrientes de que a planta precisa para se desenvolver, menos um: a água, que precisa ser reposta a cada 25 dias.

"O produto foi criado para pessoas que gostam de plantas, mas não têm tempo, nem prática para cuidar." Rodrigo Farina - Empreendedor

Startup desenvolve tecnologia para cultivar horta em cápsulas

PRÊMIO CAPIXABA DE JORNALISMO COOPERATIVISTA

O Prêmio Capixaba de Jornalismo Cooperativista, a única realização de reconhecimento às atividades jornalísticas no Estado, retorna este ano, depois do adiamento em 2020 por causa da pandemia. Poderão concorrer à 14ª edição do PJC reportagens inéditas, veiculadas pela imprensa capixaba no período de 4 de novembro de 2019 a 27 de outubro de 2021, nas categorias Webjornalismo, Jornalismo Impresso, Radiojornalismo, Telejornalismo, Fotojornalismo, Repórter Cinegrafista e Estudante.

O lançamento do prêmio, com todas as novidades, deve ocorrer ainda este mês. A festa de premiação será no final do ano. O PJC é uma realização do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo (OCB/ES) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Espírito Santo (Sescoop/ES), que compõem o Sistema OCB/ES.

É objetivo do Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba o reconhecimento público das virtudes jornalísticas e pessoais dos repórteres, como coragem, determinação, perseverança, senso de oportunidade, inovação e isenção, entre outras, expressas no trabalho publicado.

MÊS DA MULHER

Maira Bumachar: nossa capixaba, radicada em São Paulo, mãe de dois filhos, está apostando no mercado online da sua empresa de joias Crédito: Divulgação

RR NEWS

Stephanie Rizk: nossa médica cardiologista, que atua na linha de frente de combate à Covid, em São Paulo, pretende finalizar o seu doutorado na USP em 2021 Crédito: Divulgação

Brenda Riva convida para o lançamento de nova coleção de sapatos de sua grife, neste sábado (06), na Aleixo Neto. Na ocasião, a empresária vai reunir clientes e amigas para celebrar o Dia Internacional da Mulher.

Os empresários Karina e Marcio Pedra, apresentam a nova sala de sua academia neste Dia das Mulheres, na próxima segunda-feira (08). O espaço Multitreinos foi planejado para a prática de treinamento funcional e exercícios de maior mobilidade e consciência corporal. Toda a estrutura do espaço foi pensada seguindo os protocolos de segurança ao Covid-19. O local conta com inovações na arquitetura, especialmente no sistema de refrigeração – que faz a troca de ar para fora da sala, podendo ser usado com todas as portas abertas.

No Dia Internacional da Mulher, a gestora de imagem Mirela Souto vai falar em live sobre “A Atuação da Mulher no Setor de Resíduos Sólidos”. Promovido pelo Instituto Ambiental Reluz, o bate-papo online acontece na próxima segunda-feira, 08, às 20h na rede social do instituto.

A celebração do Dia da Mulher está próxima e terá mimo especial para elas no Barlavento Beach Bar & Lounge, comandado pelos sócios Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia. O head bartender Borracha criou o drink Maria Ortiz, uma mistura de Gin Barlavento, hortelã, mix de cítricos (limão tahiti e siciliano) e St. Pierre Pink Lemonade, que será oferecido como welcome drink ao público feminino no domingo, dia 7 de março, durante o almoço.

A nutricionista Rute Mercurio, depois de muita ponte aérea São Paulo X Vitória, elegeu a ilha para fixar moradia. Ela chega em seu novo endereço já trazendo novidades. Vai realizar o curso online “Imunidade em 30 dias” formatado para oferecer também mentorias. Uma delas, inclusive, será sobre “Uso correto dos suplementos para a saúde” e a farmacêutica Raigna Vasconcelos estará à frente. Estreia agora em março.

O advogado Raphael Câmara foi nomeado presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito da OAB/ES. Um dos objetivos da comissão é estudar tais áreas, que tratam de conflitos éticos e morais na área da Saúde, muitas vezes relacionados aos avanços tecnológicos na medicina, à biotecnologia e à dignidade do ser humano. A nomeação foi feita pelo presidente da OAB/ES, José Carlos Rizk.