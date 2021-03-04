Capixaba participa de competição mundial de estudantes empreendedores

O estudante e empreendedor do ES, Rodrigo Farina, 23 anos, que cursa Engenharia na UFRJ, vai representar o Brasil no Global Student Entrepreneur Awards (GSEA), principal competição internacional para estudantes que operam um negócio enquanto frequentam a faculdade. Ao todo, 3 mil alunos de todo o mundo participaram do GSEA.
Depois de vencer a etapa nacional, Farina vai participar da etapa mundial, em setembro, na cidade de Xangai, na China, se a pandemia do coronavírus permitir.
Rodrigo, ao lado dos seu sócios Juan Correa e Bruno Arouca, também graduandos de Engenharia da UFRJ, comandam a startup Brota, que desenvolveu uma tecnologia para cultivar horta em cápsulas.
A horta inteligente e autônoma da startup parece uma caixinha de plástico com seis compartimentos onde são inseridas cápsulas com as sementes das plantas (veja as fotos na galeria abaixo). O produto foi lançado em junho de 2020, quando as pessoas passaram se interessar mais por jardinagem, devido ao isolamento social provocado pela pandemia. A empresa já vendeu mais de 8 mil hortinhas para diversos cantos do Brasil.
Num torrão, estão todos os nutrientes de que a planta precisa para se desenvolver, menos um: a água, que precisa ser reposta a cada 25 dias.
"O produto foi criado para pessoas que gostam de plantas, mas não têm tempo, nem prática para cuidar."
Startup desenvolve tecnologia para cultivar horta em cápsulas
PRÊMIO CAPIXABA DE JORNALISMO COOPERATIVISTA
O Prêmio Capixaba de Jornalismo Cooperativista, a única realização de reconhecimento às atividades jornalísticas no Estado, retorna este ano, depois do adiamento em 2020 por causa da pandemia. Poderão concorrer à 14ª edição do PJC reportagens inéditas, veiculadas pela imprensa capixaba no período de 4 de novembro de 2019 a 27 de outubro de 2021, nas categorias Webjornalismo, Jornalismo Impresso, Radiojornalismo, Telejornalismo, Fotojornalismo, Repórter Cinegrafista e Estudante.
O lançamento do prêmio, com todas as novidades, deve ocorrer ainda este mês. A festa de premiação será no final do ano. O PJC é uma realização do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo (OCB/ES) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Espírito Santo (Sescoop/ES), que compõem o Sistema OCB/ES.
É objetivo do Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba o reconhecimento público das virtudes jornalísticas e pessoais dos repórteres, como coragem, determinação, perseverança, senso de oportunidade, inovação e isenção, entre outras, expressas no trabalho publicado.
MÊS DA MULHER
RR NEWS
Brenda Riva convida para o lançamento de nova coleção de sapatos de sua grife, neste sábado (06), na Aleixo Neto. Na ocasião, a empresária vai reunir clientes e amigas para celebrar o Dia Internacional da Mulher.
Os empresários Karina e Marcio Pedra, apresentam a nova sala de sua academia neste Dia das Mulheres, na próxima segunda-feira (08). O espaço Multitreinos foi planejado para a prática de treinamento funcional e exercícios de maior mobilidade e consciência corporal. Toda a estrutura do espaço foi pensada seguindo os protocolos de segurança ao Covid-19. O local conta com inovações na arquitetura, especialmente no sistema de refrigeração – que faz a troca de ar para fora da sala, podendo ser usado com todas as portas abertas.
No Dia Internacional da Mulher, a gestora de imagem Mirela Souto vai falar em live sobre “A Atuação da Mulher no Setor de Resíduos Sólidos”. Promovido pelo Instituto Ambiental Reluz, o bate-papo online acontece na próxima segunda-feira, 08, às 20h na rede social do instituto.
A celebração do Dia da Mulher está próxima e terá mimo especial para elas no Barlavento Beach Bar & Lounge, comandado pelos sócios Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia. O head bartender Borracha criou o drink Maria Ortiz, uma mistura de Gin Barlavento, hortelã, mix de cítricos (limão tahiti e siciliano) e St. Pierre Pink Lemonade, que será oferecido como welcome drink ao público feminino no domingo, dia 7 de março, durante o almoço.
A nutricionista Rute Mercurio, depois de muita ponte aérea São Paulo X Vitória, elegeu a ilha para fixar moradia. Ela chega em seu novo endereço já trazendo novidades. Vai realizar o curso online “Imunidade em 30 dias” formatado para oferecer também mentorias. Uma delas, inclusive, será sobre “Uso correto dos suplementos para a saúde” e a farmacêutica Raigna Vasconcelos estará à frente. Estreia agora em março.
O advogado Raphael Câmara foi nomeado presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito da OAB/ES. Um dos objetivos da comissão é estudar tais áreas, que tratam de conflitos éticos e morais na área da Saúde, muitas vezes relacionados aos avanços tecnológicos na medicina, à biotecnologia e à dignidade do ser humano. A nomeação foi feita pelo presidente da OAB/ES, José Carlos Rizk.