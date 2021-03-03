Artista do ES celebra 30 anos de carreira com vídeo de sua trajetória

Flavia Carvalhinho comemora 30 anos de carreira Crédito: Mônica Zorzanelli

A artista plástica e designer Flavia Carvalhinho comemora 30 anos de carreira, com muita história, prêmios e um portfólio de logomarcas, embalagens e papelaria para contar. Para celebrar a data, a artista reuniu os melhores momentos da sua carreira em um vídeo de 12 minutos (confira abaixo), que conta com depoimentos de clientes e amigos, entre eles o presidente do Google, Fábio Coelho, o empresário Rogério Salume e a cerimonialista Stella Miranda.

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Vencedora do Prêmio Philips de 1997, disputando com 5 mil trabalhos do Brasil e da América Latina, Flávia aproveitou a pandemia para coletar o material e produzir o vídeo. "O vídeo reúne os melhores momentos da minha carreira. Me sinto muito realizada em passear pela cidade e ver minhas criações espalhadas por aí! Entrar numa loja e me deparar com um produto que tem a minha criação no rótulo ou embalagem é uma grande satisfação", conta.

"Selecionei tantas imagens que o Gábor, o profissional que editou o vídeo, disse que se colocasse tudo que enviei, o vídeo ficaria com mais de uma hora... voltei ao trabalho para escolher o que já estava selecionado. Foi muito difícil deixar de fora inúmeros trabalhos maravilhosos, mas se já é difícil prender a atenção do espectador por 12 min, imagina por mais de uma hora..." Flavia Carvalhinho - Artista gráfica e designer

UNIDOS PELA VACINA

O empresário Idalberto Moro, presidente do Sincades, é o mais novo apoiador do movimento "Unidos pela Vacina", criado para unir empresários e entidades a fim de acelerar a vacinação contra a Covid-19 no país, em um trabalho de fortalecimento e apoio ao SUS. A proposta, liderada nacionalmente pela empresária Luiza Trajano, do Magalu, é vacinar todos os brasileiros até o próximo mês de setembro. No Espírito Santo, o "Unidos pela Vacina" tem apoio, ainda, da Rede Gazeta e do Movimento ES em Ação.

CAPIXABAS IN RIO

Ana Paula Castro, Rita Rocio Tristão e Renata Tristão: capixabas em visita à Casa Cor Rio 2021, no Jardim Botânico Crédito: Divulgação

DIA DA MULHER PARA HOMENS

A psicológa, pedagoga e colunista de AG Gina Strozzi vai ministrar "O QUE OS HOMENS PRECISAM SABER SOBRE AS MULHERES e sobre si mesmos", em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Será no dia 12 de março, no Auditório da Prefeitura Municipal de Vitória. A proposta do encontro é refletir sobre a construção da identidade masculina e feminina e oferecer ferramentas de autoanálise e inteligência emocional para o bom enfrentamento das problemáticas cotidianas das relações de gênero. "A intenção da palestra é ajudar os homens a compreenderem as mulheres, e atuarem na diminuição da violência e carga mental que adoece mães e esposas", diz.

Gina Strozzi Crédito: Divulgação

DIREITOS HUMANOS

Elisa Galante, vice-presidente Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica no Espírito Santo (ABMCJ-ES), é presença confirmada no evento online promovido pela ABMCJ-ES com o tema “Os Direitos Humanos das Mulheres no Âmbito Internacional”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail [email protected]. Em comemoração ao Mês Internacional da Mulher, nada melhor do que comemorar reforçando os Direitos Humanos como uma garantia delas, em uma sociedade ainda desigual. Na próxima terça-feira (9), a advogada, vice-presidente Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica no Espírito Santo (ABMCJ-ES), é presença confirmada no evento online promovido pela ABMCJ-ES com o tema “Os Direitos Humanos das Mulheres no Âmbito Internacional”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail

GUARAPARI

Rafaela Nuria: em tarde de verão Crédito: Léo Gurgel

PARTIU, DUBAI!

Pioneiro no segmento, o Programa de Relacionamento Mais Estilo Mais Vantagem, promovido pela Compose e lojas parceiras, acaba de ter a edição 2019/2020 finalizada com a revelação dos arquitetos e decoradores vencedores. Os profissionais premiados ganharam uma viagem para a Expo Dubai, uma das principais feiras mundiais de tendências em diversas áreas. Os vencedores já estão nos preparativos para a viagem, que está pré-agendada para novembro, são eles: Monica Demoner, Sergio Palmeira, Márcia Paoliello, Cintia Chieppe, Thais Fiorete, Thaise Arpini, Letícia Finamore, Vitor Cipriano, Max Mello, Daniela Andrade e Cyane Zoboli.

Para Carlos Marianelli, diretor da Compose, a presença dos arquitetos no evento é muito valiosa. “É importante estarmos presentes nos eventos mais importantes do globo para trazermos ao Estado as principais tendências. Com a pandemia de Covid-19 muitas feiras foram adiadas, mas mantivemos nosso programa de relacionamento para fortalecer a arquitetura capixaba”, destaca. Para a realização do Programa Mais Estilo Mais Vantagem foram investidos mais de R$ 250 mil reais.

VERÃO

Myrella Lazzarini e Bruno Buback: curtindo os últimos dias de verão, em Guarapari Crédito: Léo Gurgel

RR NEWS

Juarez Campos acaba de lançar o novo Prato da Boa Lembrança do Oriundi: o Pesce L'Acqua Passa (filé de badejo, tomates, alcaparras, azeitonas pretas, manjericão, vinho branco e azeite, acompanhado de purê aromatizado com limão siciliano).

Hinglyd Fonseca recebe amigas e clientes neste sábado (6) para celebrar o Dia da Mulher, em sua loja, na Praia do Canto.