Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Artista do ES celebra 30 anos de carreira com vídeo de sua trajetória

A artista plástica e designer Flavia Carvalhinho reuniu depoimentos, fotos e notícias de seu trabalho e transformou num vídeo comemorativo

Publicado em 03 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

03 mar 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Flavia Carvalhinho comemora 30 anos de carreira
Flavia Carvalhinho comemora 30 anos de carreira Crédito: Mônica Zorzanelli
A artista plástica e designer Flavia Carvalhinho comemora 30 anos de carreira, com muita história, prêmios e um portfólio de logomarcas,  embalagens e  papelaria para contar. Para celebrar a data, a artista reuniu os melhores momentos da sua carreira em um vídeo de 12 minutos (confira abaixo), que conta com depoimentos de clientes e amigos, entre eles o presidente do Google, Fábio Coelho, o empresário Rogério Salume e a cerimonialista Stella Miranda.  
Vencedora do Prêmio Philips de 1997, disputando com 5 mil trabalhos do Brasil e da América Latina, Flávia aproveitou a pandemia para coletar o material e produzir o vídeo. "O vídeo reúne os  melhores momentos da minha carreira. Me sinto muito realizada em passear pela cidade e ver minhas criações espalhadas por aí! Entrar numa loja e me deparar com um produto que tem a minha criação no rótulo ou embalagem é uma grande satisfação", conta.
"Selecionei tantas imagens que o Gábor, o profissional que editou o vídeo, disse que se colocasse tudo que enviei, o vídeo ficaria com mais de uma hora... voltei ao trabalho para escolher o que já estava selecionado. Foi muito difícil deixar de fora inúmeros trabalhos maravilhosos, mas se já é difícil prender a atenção do espectador por 12 min, imagina por mais de uma hora..."
Flavia Carvalhinho - Artista gráfica e designer

UNIDOS PELA VACINA

O empresário Idalberto Moro, presidente do Sincades, é o mais novo apoiador do movimento "Unidos pela Vacina", criado para unir empresários e entidades a fim de acelerar a vacinação contra a Covid-19 no país, em um trabalho de fortalecimento e apoio ao SUS. A proposta, liderada nacionalmente pela empresária Luiza Trajano, do Magalu, é vacinar todos os brasileiros até o próximo mês de setembro. No Espírito Santo, o "Unidos pela Vacina" tem apoio, ainda, da Rede Gazeta e do Movimento ES em Ação.

CAPIXABAS IN RIO

Ana Paula Castro, Rita Rocio Tristão e Renata Tristão: capixabas na Casa Cor Rio 2021
Ana Paula Castro, Rita Rocio Tristão e Renata Tristão: capixabas em visita à Casa Cor Rio 2021, no Jardim Botânico Crédito: Divulgação

DIA DA MULHER PARA HOMENS

A psicológa, pedagoga e colunista de AG Gina Strozzi  vai ministrar "O QUE OS HOMENS PRECISAM SABER SOBRE AS MULHERES e sobre si mesmos", em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Será no dia 12 de março, no Auditório da Prefeitura Municipal de Vitória. A proposta do encontro é refletir sobre a construção da identidade masculina e feminina e oferecer ferramentas de autoanálise e inteligência emocional para o bom enfrentamento das problemáticas cotidianas das relações de gênero. "A intenção da palestra é ajudar os homens a compreenderem as mulheres, e atuarem na diminuição da violência e carga mental que adoece mães e esposas", diz. 
Gina Strozzi
Gina Strozzi Crédito: Divulgação

DIREITOS HUMANOS

Em comemoração ao Mês Internacional da Mulher, nada melhor do que comemorar reforçando os Direitos Humanos como uma garantia delas, em uma sociedade ainda desigual. Na próxima terça-feira (9), a advogada Elisa Galante, vice-presidente Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica no Espírito Santo (ABMCJ-ES), é presença confirmada no evento online promovido pela ABMCJ-ES com o tema “Os Direitos Humanos das Mulheres no Âmbito Internacional”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail [email protected].

GUARAPARI

Rafaela Nuria
Rafaela Nuria: em tarde de verão Crédito: Léo Gurgel

PARTIU, DUBAI!

Pioneiro no segmento, o Programa de Relacionamento Mais Estilo Mais Vantagem, promovido pela Compose e lojas parceiras, acaba de ter a edição 2019/2020 finalizada com a revelação dos arquitetos e decoradores vencedores. Os profissionais premiados ganharam uma viagem para a Expo Dubai, uma das principais feiras mundiais de tendências em diversas áreas. Os vencedores já estão nos preparativos para a viagem, que está pré-agendada para novembro, são eles: Monica Demoner, Sergio Palmeira, Márcia Paoliello, Cintia Chieppe, Thais Fiorete, Thaise Arpini, Letícia Finamore, Vitor Cipriano, Max Mello, Daniela Andrade e Cyane Zoboli.
Para Carlos Marianelli, diretor da Compose, a presença dos arquitetos no evento é muito valiosa. “É importante estarmos presentes nos eventos mais importantes do globo para trazermos ao Estado as principais tendências. Com a pandemia de Covid-19 muitas feiras foram adiadas, mas mantivemos nosso programa de relacionamento para fortalecer a arquitetura capixaba”, destaca. Para a realização do Programa Mais Estilo Mais Vantagem foram investidos mais de R$ 250 mil reais.

VERÃO

Myrella Lazzarini e Bruno Buback
Myrella Lazzarini e Bruno Buback: curtindo os últimos dias de verão, em Guarapari Crédito: Léo Gurgel

RR NEWS

Juarez Campos acaba de lançar o novo Prato da Boa Lembrança do Oriundi: o Pesce L'Acqua Passa (filé de badejo, tomates, alcaparras, azeitonas pretas, manjericão, vinho branco e azeite, acompanhado de purê aromatizado com limão siciliano).
Hinglyd Fonseca recebe amigas e clientes neste sábado (6) para celebrar o Dia da Mulher, em sua loja, na Praia do Canto. 
O empresário Rafael Garcia, do Instituto Ide, convidou o mercadólogo Franklin Rocha para fazer uma palestra sobre mídias sociais para o terceiro setor, hoje, 03/03, no Café Integração do Programa Proteína, que acontece na Associação de Apoio e Orientação à Criança e ao Adolescente (AAOCA).

Veja Também

Designer do ES expõe joias na edição de 30 anos Casacor Rio

Mês da Mulher: 6 personalidades do ES falam de seus projetos para 2021

30% das mulheres cogitaram deixar o emprego durante a pandemia

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Arte Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados