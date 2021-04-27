De Iúna, aluno da rede pública ganha ouro na Olimpíada de Ciências

Aluno ao lado da mãe, da diretora da Apae, Maria dos Anjos de Souza, e do professor Wagner Ornelas Dias Crédito: Apae de Iúna

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). A manicure Steffania de Freitas Ferreira está orgulhosa do filho Guilherme Pagani Ferreira, de 14 anos. O adolescente de Iúna , município capixabana Região do Caparaó, é aluno da rede pública estadual e conquistou uma medalha de Ouro na Olimpíada Nacional de Ciências, na edição de 2020. Autista, o estudante também é aluno da

“Foi uma surpresa. Guilherme não é muito ficar estudando em casa, ele consegue absorver o conteúdo quando é explicado com muita facilidade. Até esperava que conseguisse uma boa média, mas nunca imaginei que conseguiria a medalha de ouro, foi o único na escola. Quando contei, ele pensou que eu estivesse brincando, também não acreditou”, revela Steffania de Freitas.

O resultado foi divulgado no final de fevereiro. A mãe conta que é a primeira vez que o filho recebe um reconhecimento nacional, mas o adolescente já se destacou em competições na Apae. “Ele é bom em Ciências e Exatas. A escola fez a inscrição e a prova foi toda on-line, em duas fases. A primeira fez em agosto do ano passado e a segunda, em novembro, com uma prova dissertativa”, conta Steffania.

Guilherme é aluno do 9º ano e, duas vezes por semana, no contra turno escolar, faz aulas na Apae de Iúna para desenvolver habilidades e dificuldades do aluno. “Ele é nosso aluno há quatro anos, quando chegou era muito tímido, não socializava com ninguém. Estamos muito orgulhosos, pois Guilherme é muito inteligente e amoroso”, disse a diretora da Apae de Iúna, Maria dos Anjos de Souza.

Filho único, Guilherme mora com a mãe a os avôs na sede do município. “Muitas pessoas ainda têm preconceito com a Apae, no filho ser aluno de lá. Todos tem capacidade e são capazes de conquistas dentro de seus limites, ser bom naquilo que faz”, afirma Steffania de Freitas.

Competição

A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) integra o Programa Ciência na Escola e é uma realização de cinco Sociedades Científicas: a Sociedade Brasileira de Física (SBF), a Associação Brasileira de Química (ABQ), o Instituto Butantan a Sociedade Astronômica Brasileira, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Federal do Piauí.