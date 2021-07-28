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R$ 76 milhões

Mega-Sena: o que acontece se apostador de Colatina não resgatar prêmio?

Por regra, o sortudo tem 90 dias a partir da data do sorteio para ir a uma agência da Caixa fazer o resgate. Até esta terça-feira (27), o felizardo ainda não havia retirado o prêmio

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 15:04

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

28 jul 2021 às 15:04
Mega Sena
O prêmio de R$ 76 milhões o concurso 2.391 da Mega-Sena, que saiu para uma aposta de Colatina há 11 dias ainda não foi resgatado Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil
Há 11 dias, a quantia exata de R$ 76 milhões de reais está à espera do apostador de Colatina que acertou as seis dezenas do concurso 2391 da Mega-Sena. Segundo a assessoria da Caixa Econômica Federal, até o fim do expediente bancário desta terça-feira (27) o prêmio não havia sido resgatado.
Você deve estar se perguntando os motivos para o felizardo ainda não ter se efetivado como o mais novo milionário capixaba, mas essa demora não é incomum. Um claro exemplo desta situação ocorreu no maior sorteio já realizado no país — a última Mega da Virada. Um dos apostadores que acertaram os números deixou a "poeira baixar" para ir atrás da metade dos R$ 325,2 milhões.

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E por mais inacreditável que possa parecer, anualmente milhares de vencedores deixam de resgatar os respectivos prêmios. No ano passado, segundo a CEF, R$ 311,9 milhões em premiações não foram resgatados. Os valores consideram todas as modalidades e faixas de premiação como Dupla-Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania e Loteca, que não foram retiradas no prazo.

SE NÃO RESGATAR...

Pelas regras da loteria federal, o vencedor tem o prazo de 90 dias para sacar a quantia do concurso. O prazo é corrido e iniciado no dia seguinte à data do sorteio. Desta forma, o colatinense (ou a pessoa que apostou na cidade) ainda tem 79 dias (contando desta quarta-feira, 28) para colocar a mão na bolada.
Devido o alto valor do concurso, o resgate apenas pode ser efetuado em um qualquer agência bancária da Caixa no país, não sendo necessário efetivá-lo na cidade de origem da aposta. Valores até R$ 1.903,98 podem ser retirados nas lotéricas, acima desta quantia apenas no banco.
Em um cenário improvável em que o apostador de Colatina não retire o prêmio, os R$ 76 milhões serão integralmente transferidos ao Financiamento Estudantil (Fies), conforme estabelecido na Lei 13.756/2018.
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