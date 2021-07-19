Lotérica de Colatina onde apostador levou prêmio tem fila antes de abrir

Lotérica tinha filha nesta segunda-feira (19) Crédito: TV Gazeta Noroeste / Reprodução

Um dos que estavam na porta é o emendador de cabos Maurílio Rodrigues. Ele relatou que sempre faz as suas apostas no local e que acertou três dezenas no último concurso. " Um dia eu vou ganhar, eu sempre jogo e desta vez passei raspando. Eu acertei três números. A sorte está aqui", brincou.

O jogo foi feito na Lotérica Esplanada, que fica na região central do município, perto da prefeitura e de clínicas médicas. A circulação na região é grande e a unidade recebe jogadores de várias regiões. Com isso, fica ainda mais difícil decifrar de onde é o vencedor. A identidade do sortudo ainda não foi revelada, mas são muitas as especulações sobre quem seria o novo milionário do município.

O jogo foi feito em uma loteria no bairro Esplanada, em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste/ Reprodução

O prêmio de R$ 76 milhões do concurso 2.391 da Mega-Sena foi realizado no último sábado (17) pela Caixa Econômica Federal. As dezenas sorteadas foram 05 - 08 - 13 - 27 - 36 - 50.

A sorte, além de ter ajudado o novo milionário, está ao lado do dono da lotérica. O proprietário da unidade relatou que espera um aumento no número de apostas com a visibilidade dada ao local. “Não tem como não ficar emocionado. Ganhamos ainda mais visibilidade. Nossos clientes e amigos ficam mais confiantes em apostar”, comemorou Jerônimo Bertollo Neto.

MAIS PRÊMIOS MILIONÁRIOS NO MUNICÍPIO

Não é a primeira vez que um apostador de Colatina fica milionário. Nos últimos anos foram pelo menos três prêmios: R$ 28 milhões, R$ 5 milhões e R$ 3 milhões. E agora, no último sábado, o de R$ 76 milhões.

ESPECULAÇÕES TOMAM CONTA DAS REDES

Enquanto ninguém é confirmado como o mais novo milionário do município, as especulações tomam conta das redes sociais também . Em aplicativos de mensagens, um entregador de comida, que trabalha em um bar da cidade, uma mulher que trabalha com faxinas e um vendedor são apontados como os sortudos da vez.

Enquanto o ganhador não aparece, uma coisa é certa. Após o sorteio da Mega-Sena, os premiados têm até 90 dias para resgatar os valores da premiação. O prazo para reclamar os prêmios está baseado em um decreto-lei de 1967. Por incrível que pareça, não são raros os apostadores que deixam o prêmio para trás.