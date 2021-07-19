Lotérica de Colatina onde apostador levou prêmio tem fila antes de abrir

A lotérica de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, onde um apostador levou o prêmio de R$ 76 milhões da Mega-Sena já tinha gente na fila antes mesmo de abrir na manhã desta segunda-feira (19). No local, algumas pessoas queriam pagar contas, mas outras foram em busca da sorte do novo milionário.
Um dos que estavam na porta é o emendador de cabos Maurílio Rodrigues. Ele relatou que sempre faz as suas apostas no local e que acertou três dezenas no último concurso. " Um dia eu vou ganhar, eu sempre jogo e desta vez passei raspando. Eu acertei três números. A sorte está aqui", brincou.
O jogo foi feito na Lotérica Esplanada, que fica na região central do município, perto da prefeitura e de clínicas médicas. A circulação na região é grande e a unidade recebe jogadores de várias regiões. Com isso, fica ainda mais difícil decifrar de onde é o vencedor. A identidade do sortudo ainda não foi revelada, mas são muitas as especulações sobre quem seria o novo milionário do município.
O prêmio de R$ 76 milhões do concurso 2.391 da Mega-Sena foi realizado no último sábado (17) pela Caixa Econômica Federal. As dezenas sorteadas foram 05 - 08 - 13 - 27 - 36 - 50.
A sorte, além de ter ajudado o novo milionário, está ao lado do dono da lotérica. O proprietário da unidade relatou que espera um aumento no número de apostas com a visibilidade dada ao local. “Não tem como não ficar emocionado. Ganhamos ainda mais visibilidade. Nossos clientes e amigos ficam mais confiantes em apostar”, comemorou Jerônimo Bertollo Neto.
MAIS PRÊMIOS MILIONÁRIOS NO MUNICÍPIO
Não é a primeira vez que um apostador de Colatina fica milionário. Nos últimos anos foram pelo menos três prêmios: R$ 28 milhões, R$ 5 milhões e R$ 3 milhões. E agora, no último sábado, o de R$ 76 milhões.
ESPECULAÇÕES TOMAM CONTA DAS REDES
Enquanto ninguém é confirmado como o mais novo milionário do município, as especulações tomam conta das redes sociais também. Em aplicativos de mensagens, um entregador de comida, que trabalha em um bar da cidade, uma mulher que trabalha com faxinas e um vendedor são apontados como os sortudos da vez.
Enquanto o ganhador não aparece, uma coisa é certa. Após o sorteio da Mega-Sena, os premiados têm até 90 dias para resgatar os valores da premiação. O prazo para reclamar os prêmios está baseado em um decreto-lei de 1967. Por incrível que pareça, não são raros os apostadores que deixam o prêmio para trás.
Segundo a Caixa, somente em 2020, R$ 311,9 milhões em prêmios não foram resgatados. Os valores consideram todas as modalidades e faixas de premiação como Dupla-Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania e Loteca, que não foram retiradas no prazo.