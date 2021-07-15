Homens são presos tentando aplicar golpes em lojas de Colatina

Três homens foram presos suspeitos de estelionato em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (14), quando tentavam fazer compras em uma loja usando documentos falsificados. De acordo com a Polícia Militar, os detidos vieram de São Gabriel da Palha e não é a primeira vez que tentam enganar os comerciantes.
Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos, de 29 e 46 anos, foram presos em flagrante em uma loja do Centro de Colatina. Documentos falsos, dinheiro e celulares que estavam com eles foram apreendidos.
A PM relatou que os detidos foram em no mínimo cinco lojas. O documento possuía dados de uma outra pessoa e a foto do estelionatário, com papel de identidade oficial.
Além dos presos na loja, uma terceira pessoa também estava envolvida no esquema, seria o motorista. Ele ligou para um dos comparsas, mas um policial atendeu e foi a partir dessa ligação que a polícia chegou até o suspeito de 48 anos. Dentro do carro, a polícia encontrou comida, produtos de limpeza e algumas peças de roupa. Mas ainda não se sabe se tudo isso foi comprado de forma ilegal.
Os produtos que estavam no carro dos suspeitos foram entregues na Delegacia de Colatina. Os nomes dos presos não foram informados.