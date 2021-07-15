Homens são presos tentando aplicar golpes em lojas de Colatina

Homens foram presos no Centro de Colatina Crédito: PMES/ Divulgação

Três homens foram presos suspeitos de estelionato em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (14), quando tentavam fazer compras em uma loja usando documentos falsificados. De acordo com a Polícia Militar , os detidos vieram de São Gabriel da Palha e não é a primeira vez que tentam enganar os comerciantes.

Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos, de 29 e 46 anos, foram presos em flagrante em uma loja do Centro de Colatina. Documentos falsos, dinheiro e celulares que estavam com eles foram apreendidos.

A PM relatou que os detidos foram em no mínimo cinco lojas. O documento possuía dados de uma outra pessoa e a foto do estelionatário, com papel de identidade oficial.

Além dos presos na loja, uma terceira pessoa também estava envolvida no esquema, seria o motorista. Ele ligou para um dos comparsas, mas um policial atendeu e foi a partir dessa ligação que a polícia chegou até o suspeito de 48 anos. Dentro do carro, a polícia encontrou comida, produtos de limpeza e algumas peças de roupa. Mas ainda não se sabe se tudo isso foi comprado de forma ilegal.